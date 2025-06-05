Цены на овощи и фрукты в Одессе в июне 2025 - обзор рынка Черемушки

Овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

На рынке Черемушки уже царит летнее настроение. Торговля оживленная, продавцы с улыбкой приветствуют постоянных клиентов, а прилавки буквально взрываются цветами свежих овощей, ягод и зелени. Местная продукция здесь преимущественно из Одесской области. Покупатели останавливаются, нюхают, пробуют, торгуются, а продавцы рассказывают об урожае, погоде и сложностях с транспортировкой. Несмотря на войну и кризис, люди стремятся купить что-то свежее, вкусное и главное — украинское. Рынок живет по своим законам — и летом он особенно щедр.

Журналисты Новини.LIVE отправились на базар Черемушки, чтобы узнать, сколько сегодня стоят продуктовая корзина.

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Сезон овощей на базаре

Сезон овощей вошел в полную силу. На прилавках рядом — молодая картошка и еще прошлогодняя лимонка, молодая капуста и красная морковь, ароматный зеленый лук и кабачки. Торговля идет бойко, хотя цены на некоторые продукты "кусаются", особенно на баклажаны, цветную капусту или чеснок. Но в целом продавцы стараются держать баланс: не заламывать стоимость, но и не продавать себе в убыток. Спрос есть, и все больше людей выбирают локальные овощи. Ощутимо, что еда стала не только продуктом, но и символом поддержки украинского производителя.

"Цены уже летние, ну, а продукция вся наша, украинская, вкусная и домашняя. Цены хорошие, для людей. У нас все продукты из Бессарабии, Измаил, Килия, Рени, наше местное из Одесской области", — делится продавщица Светлана.

Продавщица Светлана о ценах на овощи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель прошлогодний лимонка — от 35 до 40 грн/кг

Картофель молодой — 40 грн/кг

Морковь — 70 грн/кг

Свекла — 50 грн/кг

Лук — 30 грн/кг

Молодой лук — 45 грн/кг

Чеснок — 180 грн/кг

Капуста молодая — 25 грн/кг

Капуста цветная — 150 грн/кг

Редис — от 25 грн/кг

Кабачок — 30 грн/кг

Баклажаны — 130 грн/кг

Огурцы — 60 грн/кг

Помидоры — от 110 до 230 грн/кг

Перец — 150 грн/кг

Авокадо — 100 грн/шт

Молодой горох — 100 грн/кг

Ассортимент овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость картофеля. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базаре

Свежая зелень — один из главных ароматов лета на рынке. Ее раскладывают аккуратными пучками, следят за влажностью, освежают водой. Укроп, щавель, шпинат, базилик — все местное, ароматное, часто еще с утренней росой. Продавцы признаются: зелень сейчас идет "на ура", потому что именно сейчас она и самая вкусная, и самая доступная. Цены действительно демократичные, особенно если сравнивать с импортом.

"Зелень нам привозят из Овидиопольского района. Ну, а цены вообще зависят от времени года и месяцев. Осенью они немного дорожают, весной и летом цены намного дешевле, и зелень по доступным ценам нам приходит. А если купить импортную зелень, она идет вообще очень дорого", — говорит Антон.

Продавец Антон об ассортименте зелени. Фото: Новини.LIVE

Цена зелени:

Укроп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Молодой лук — 15 грн/пучок

Кинза — 40 грн/пучок

Рукола — 30 грн/100гр

Базилик красный — 40 грн/пучок

Базилик зеленый — 40 грн/пучок

Салат весовой — от 250 грн/кг

Мята — 30 грн/пучок

Салат айсберг — 70 грн/шт.

Зелень на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Салат на базаре Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды на базаре

Клубника в этом году — настоящий деликатес. Ее немного, она быстро портится, а сбор в жару — сложная и изнурительная работа. Продавцы признаются: найти работников на поле в июне — отдельная проблема, особенно когда температура под 30 градусов. Именно это и влияет на цену, но на вкус она действительно отличается — сладкая, сочная, еще теплая от солнца. Кто знает, может, именно из-за своей недоступности клубника так и остается символом лета.

"Значит, клубничка едет у нас из Бессарабии, местная. Собирать сейчас жарко. Когда было прохладно, люди себе работали в поле, нормально, только жара началась, люди просто отказываются, я их понимаю, и цены на клубнику нет. В этом году так трудно с нашей клубничкой, что и весна холодная была. Хочется, чтобы было дешевле", — рассказала Рената.

Продавщица Рената о сборе клубники в этом году.Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки — от 60 грн/кг

Лимон — 150 грн/кг

Груши — 150 грн/кг

Банан — 120 грн/кг

Виноград — 300/кг

Клубника — 160 грн/кг

Абрикос — 180 грн/кг

Одесская клубника на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

В мясном ряду на Черемушках царит своя атмосфера — постоянные клиенты, известные продавцы, проверенный источник. Здесь покупают не случайно — у "своих", у кого уже десятилетиями берут шею или ребра, знают происхождение товара, уверены в качестве. Этим летом цены на мясо удерживаются на довольно стабильном уровне — жара, по словам продавцов, сдерживает спрос, поэтому и цена не растет. Охлажденное мясо продается быстро, особенно в выходные, когда на огородах и дачах готовят шашлыки или запекают на гриле. Среди фаворитов — свиная шея, лопатка, а из говядины — антрекот и кострец. Цены, как утверждают продавцы, пока держатся на одном же уровне.

"Шейка — 280 гривен, ребра — 240 гривен, задняя частица — по 220 гривен за килограмм. Сейчас цена стабильная. Немного присели, конечно, из-за того что жарко, ну лето пришло. Поэтому стоимость мяса стабилизировалась", — говорит Иван.

Продавец Иван о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

Задняя часть — от 230 до 240 грн/кг

Грудина — 220 грн/кг

Ребра — 220 грн/кг

Лопатка — от 200 до 220 грн/кг

Шея — 280 грн/кг

Биток — 220 грн/кг

Сало — от 100 грн/кг

Почеревина — 170 грн/кг

Мясо — 220 грн/кг

Уши — 50 пара

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины

Антрекот — 220 грн/кг

Задняя часть — 250-280 грн/кг

Грудина — 180 грн/кг

Ребра — 150 грн/кг

Лопатка — от 280 до 300 грн/кг

Шея — 260 грн/кг

Кострец — 270 грн/кг

Язык — 350 грн/кг

Сердце — 130 грн/кг

Печень — 200 грн/кг

Легкие — от 50 до 60 грн/кг

Ассортимент говядины. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция на базаре

Молочный ряд — это отдельный мир: запах сливок, баночки со сметаной, бруски выдержанной брынзы, воздушные шарики домашнего сыра. В этом году жара серьезно влияет на молочный товар: продукция быстрее портится, продавцы вынуждены снижать цены, чтобы не терять прибыль. И хотя качество остается высоким, реализация — настоящий вызов. Сыра и сметаны много, но хранить трудно, поэтому и ценники стали немного приятнее.

"Наоборот, падает цена. Была выше, жирный сыр 200 гривен был, сейчас, считайте, 170-160 гривен. Средний 170 гривен был — сейчас 150-140 гривен. Цена на все падает, потому что больше продукции. И жара, оно перекисает", — говорит Елена.

Продавщица Елена о молочке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочных изделий:

Масло — от 400 до 430 грн/кг

Брынза коровья — от 200 до 260 грн/кг

Брынза овечья — от 250 до 270 грн/кг

Брынза выдержанная — 300 грн/кг

Сыр кисломолочный — от 100 до 170 грн/кг

Сыр кисломолочный коричневый — 200 грн/кг

Сметана — от 120 до 200 грн/литр

Сливки — 300 грн/литр

Молоко — 35 грн/литр

Молочный корпус. Фото: Новини.LIVE

Рынок Черемушки — это не только торговля. Это своеобразное пространство общения, поддержки и традиции. Продавцы знают, кто что любит, покупатели — у кого какая продукция. И даже в трудные времена здесь чувствуется жизнь, движение, взаимное доверие. Лето на базаре — время большого урожая и малых радостей, где каждый пучок зелени или литр молока — это маленький шаг к нормальности.

Ранее мы писали, о стоимости клубники в супермаркетах. А также, о том удешевления каких продуктов ждать в июне.