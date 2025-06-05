Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Свежие овощи и фрукты — как изменились цены на одесском базаре

Свежие овощи и фрукты — как изменились цены на одесском базаре

Ua en ru
Дата публикации 5 июня 2025 19:44
Цены на овощи и фрукты в Одессе в июне 2025 - обзор рынка Черемушки
Овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

На рынке Черемушки уже царит летнее настроение. Торговля оживленная, продавцы с улыбкой приветствуют постоянных клиентов, а прилавки буквально взрываются цветами свежих овощей, ягод и зелени. Местная продукция здесь преимущественно из Одесской области. Покупатели останавливаются, нюхают, пробуют, торгуются, а продавцы рассказывают об урожае, погоде и сложностях с транспортировкой. Несмотря на войну и кризис, люди стремятся купить что-то свежее, вкусное и главное — украинское. Рынок живет по своим законам — и летом он особенно щедр.

Журналисты Новини.LIVE отправились на базар Черемушки, чтобы узнать, сколько сегодня стоят продуктовая корзина.

Реклама
Читайте также:

Сезон овощей на базаре

Сезон овощей вошел в полную силу. На прилавках рядом — молодая картошка и еще прошлогодняя лимонка, молодая капуста и красная морковь, ароматный зеленый лук и кабачки. Торговля идет бойко, хотя цены на некоторые продукты "кусаются", особенно на баклажаны, цветную капусту или чеснок. Но в целом продавцы стараются держать баланс: не заламывать стоимость, но и не продавать себе в убыток. Спрос есть, и все больше людей выбирают локальные овощи. Ощутимо, что еда стала не только продуктом, но и символом поддержки украинского производителя.

"Цены уже летние, ну, а продукция вся наша, украинская, вкусная и домашняя. Цены хорошие, для людей. У нас все продукты из Бессарабии, Измаил, Килия, Рени, наше местное из Одесской области", — делится продавщица Светлана.

Продавчиня Світлана про ціни на овочі
Продавщица Светлана о ценах на овощи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Картофель прошлогодний лимонка — от 35 до 40 грн/кг
  • Картофель молодой — 40 грн/кг
  • Морковь — 70 грн/кг
  • Свекла — 50 грн/кг
  • Лук — 30 грн/кг
  • Молодой лук — 45 грн/кг
  • Чеснок — 180 грн/кг
  • Капуста молодая — 25 грн/кг
  • Капуста цветная — 150 грн/кг
  • Редис — от 25 грн/кг
  • Кабачок — 30 грн/кг
  • Баклажаны — 130 грн/кг
  • Огурцы — 60 грн/кг
  • Помидоры — от 110 до 230 грн/кг
  • Перец — 150 грн/кг
  • Авокадо — 100 грн/шт
  • Молодой горох — 100 грн/кг
Овочі на базарі
Ассортимент овощей. Фото: Новини.LIVE
Вартість картоплі
Стоимость картофеля. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базаре

Свежая зелень — один из главных ароматов лета на рынке. Ее раскладывают аккуратными пучками, следят за влажностью, освежают водой. Укроп, щавель, шпинат, базилик — все местное, ароматное, часто еще с утренней росой. Продавцы признаются: зелень сейчас идет "на ура", потому что именно сейчас она и самая вкусная, и самая доступная. Цены действительно демократичные, особенно если сравнивать с импортом.

"Зелень нам привозят из Овидиопольского района. Ну, а цены вообще зависят от времени года и месяцев. Осенью они немного дорожают, весной и летом цены намного дешевле, и зелень по доступным ценам нам приходит. А если купить импортную зелень, она идет вообще очень дорого", — говорит Антон.

Продавець Антон про асортимент зелені
Продавец Антон об ассортименте зелени. Фото: Новини.LIVE

Цена зелени:

  • Укроп — 15 грн/пучок
  • Петрушка — 15 грн/пучок
  • Щавель — 15 грн/пучок
  • Шпинат — 15 грн/пучок
  • Молодой лук — 15 грн/пучок
  • Кинза — 40 грн/пучок
  • Рукола — 30 грн/100гр
  • Базилик красный — 40 грн/пучок
  • Базилик зеленый — 40 грн/пучок
  • Салат весовой — от 250 грн/кг
  • Мята — 30 грн/пучок
  • Салат айсберг — 70 грн/шт.
Зелень на базарі
Зелень на прилавке. Фото: Новини.LIVE
Салат на прилавку
Салат на базаре Черемушки. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды на базаре

Клубника в этом году — настоящий деликатес. Ее немного, она быстро портится, а сбор в жару — сложная и изнурительная работа. Продавцы признаются: найти работников на поле в июне — отдельная проблема, особенно когда температура под 30 градусов. Именно это и влияет на цену, но на вкус она действительно отличается — сладкая, сочная, еще теплая от солнца. Кто знает, может, именно из-за своей недоступности клубника так и остается символом лета.

"Значит, клубничка едет у нас из Бессарабии, местная. Собирать сейчас жарко. Когда было прохладно, люди себе работали в поле, нормально, только жара началась, люди просто отказываются, я их понимаю, и цены на клубнику нет. В этом году так трудно с нашей клубничкой, что и весна холодная была. Хочется, чтобы было дешевле", — рассказала Рената.

Продавчиня Рената про збір полуниці цього року
Продавщица Рената о сборе клубники в этом году.Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

  • Яблоки — от 60 грн/кг
  • Лимон — 150 грн/кг
  • Груши — 150 грн/кг
  • Банан — 120 грн/кг
  • Виноград — 300/кг
  • Клубника — 160 грн/кг
  • Абрикос — 180 грн/кг
Одеська полуниця на прилавку
Одесская клубника на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

В мясном ряду на Черемушках царит своя атмосфера — постоянные клиенты, известные продавцы, проверенный источник. Здесь покупают не случайно — у "своих", у кого уже десятилетиями берут шею или ребра, знают происхождение товара, уверены в качестве. Этим летом цены на мясо удерживаются на довольно стабильном уровне — жара, по словам продавцов, сдерживает спрос, поэтому и цена не растет. Охлажденное мясо продается быстро, особенно в выходные, когда на огородах и дачах готовят шашлыки или запекают на гриле. Среди фаворитов — свиная шея, лопатка, а из говядины — антрекот и кострец. Цены, как утверждают продавцы, пока держатся на одном же уровне.

"Шейка — 280 гривен, ребра  240 гривен, задняя частица — по 220 гривен за килограмм. Сейчас цена стабильная. Немного присели, конечно, из-за того что жарко, ну лето пришло. Поэтому стоимость мяса стабилизировалась", — говорит Иван.

Продавець Іван про вартість мяса
Продавец Иван о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

  • Задняя часть — от 230 до 240 грн/кг
  • Грудина — 220 грн/кг
  • Ребра — 220 грн/кг
  • Лопатка — от 200 до 220 грн/кг
  • Шея — 280 грн/кг
  • Биток — 220 грн/кг
  • Сало — от 100 грн/кг
  • Почеревина — 170 грн/кг
  • Мясо — 220 грн/кг
  • Уши — 50 пара
Свинина на прилавку
Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины

  • Антрекот — 220 грн/кг
  • Задняя часть — 250-280 грн/кг
  • Грудина — 180 грн/кг
  • Ребра — 150 грн/кг
  • Лопатка — от 280 до 300 грн/кг
  • Шея — 260 грн/кг
  • Кострец — 270 грн/кг
  • Язык — 350 грн/кг
  • Сердце — 130 грн/кг
  • Печень — 200 грн/кг
  • Легкие — от 50 до 60 грн/кг
Асортимент яловичини
Ассортимент говядины. Фото: Новини.LIVE

Молочная продукция на базаре

Молочный ряд — это отдельный мир: запах сливок, баночки со сметаной, бруски выдержанной брынзы, воздушные шарики домашнего сыра. В этом году жара серьезно влияет на молочный товар: продукция быстрее портится, продавцы вынуждены снижать цены, чтобы не терять прибыль. И хотя качество остается высоким, реализация — настоящий вызов. Сыра и сметаны много, но хранить трудно, поэтому и ценники стали немного приятнее.

"Наоборот, падает цена. Была выше, жирный сыр 200 гривен был, сейчас, считайте, 170-160 гривен. Средний 170 гривен был  сейчас 150-140 гривен. Цена на все падает, потому что больше продукции. И жара, оно перекисает", — говорит Елена.

Продавчиня Олена про молочку
Продавщица Елена о молочке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочных изделий:

  • Масло — от 400 до 430 грн/кг
  • Брынза коровья — от 200 до 260 грн/кг
  • Брынза овечья — от 250 до 270 грн/кг
  • Брынза выдержанная — 300 грн/кг
  • Сыр кисломолочный — от 100 до 170 грн/кг
  • Сыр кисломолочный коричневый — 200 грн/кг
  • Сметана — от 120 до 200 грн/литр
  • Сливки — 300 грн/литр
  • Молоко — 35 грн/литр
Молочний корпус
Молочный корпус. Фото: Новини.LIVE

Рынок Черемушки — это не только торговля. Это своеобразное пространство общения, поддержки и традиции. Продавцы знают, кто что любит, покупатели — у кого какая продукция. И даже в трудные времена здесь чувствуется жизнь, движение, взаимное доверие. Лето на базаре — время большого урожая и малых радостей, где каждый пучок зелени или литр молока — это маленький шаг к нормальности.

Ранее мы писали, о стоимости клубники в супермаркетах. А также, о том удешевления каких продуктов ждать в июне.

Одесса фрукты овощи Новости Одессы цены зелень молочные продукты цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /