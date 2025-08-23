Видео
Тысячи одесситов остались сегодня без света — какая причина

Тысячи одесситов остались сегодня без света — какая причина

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 09:48
Отключение света Одесса 23 августа 2025 адреса
Электрик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе 23 августа энергетики проводят плановые работы на электросетях. Из-за этого часть улиц в разных районах останется без света. Отключения продлятся до вечера, в зависимости от участка.

Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в Одесском городском совете.



Где нет света в Одессе

Южный РЭС (до 17:00):

  • Вильямса 43-19/1
  • Дача Ковалевского 72-136
  • Максишка 28-38
  • Садовского 1-47
  • переулок Водный 1-21
  • Саксаганского 1-35
  • Е.Чикаленко 17-33
  • М.Демченко 5, 6а, 30, 38
  • переулок Карпенко-Карого 2-21
  • Березанская 3/12
  • переулок 1-3й Амундсена 1-60

Центральный РЭС (до 17:00):

  • Степная 19-25
  • Б.Хмельницкого 51-98
  • Центральный РЭС (до 19:00):
  • Прохоровская 2-37
  • Мясоедовская 1-26
  • Комитетская 1-3а
  • Средняя 1
  • сквер Дорошенко 3-3а
  • Корженка 25-46
  • В.Арнаутская 18-22
  • переулок Банный 2

Центральный РЭС (до 20:00):

  • Вадатурского 79-131
  • переулок Гранатный 2-8
  • Гранатный 1-16
  • Михайленко 18-51
  • Прибика 7-28
  • Столярского 4г
  • Фунтового 42-54
  • переулок Кордонный 1-35
  • переулок Малиновский 7

Северный РЭС (до 17:00):

  • Николаевская дор. 297-301
  • Лузановская 106-110
  • Красная 3
  • Северный РЭС (до 18:00):
  • Нештурхи 35-55
  • переулок 1-7й Имеющийся 1-12
  • спуск Латвийский 1-27
  • Мичурина 19-19а

Северный РЭС (до 20:00):

  • Ак. Сахарова 28
  • Баиса 21

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе планируют повысить тариф на тепло. Также мы писали о реформе системы жилищно-коммунального хозяйства.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
