Отключение света Одесса 23 августа 2025 адреса

Тысячи одесситов остались сегодня без света — какая причина
В Одессе 23 августа энергетики проводят плановые работы на электросетях. Из-за этого часть улиц в разных районах останется без света. Отключения продлятся до вечера, в зависимости от участка.
Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Южный РЭС (до 17:00):
- Вильямса 43-19/1
- Дача Ковалевского 72-136
- Максишка 28-38
- Садовского 1-47
- переулок Водный 1-21
- Саксаганского 1-35
- Е.Чикаленко 17-33
- М.Демченко 5, 6а, 30, 38
- переулок Карпенко-Карого 2-21
- Березанская 3/12
- переулок 1-3й Амундсена 1-60
Центральный РЭС (до 17:00):
- Степная 19-25
- Б.Хмельницкого 51-98
- Центральный РЭС (до 19:00):
- Прохоровская 2-37
- Мясоедовская 1-26
- Комитетская 1-3а
- Средняя 1
- сквер Дорошенко 3-3а
- Корженка 25-46
- В.Арнаутская 18-22
- переулок Банный 2
Центральный РЭС (до 20:00):
- Вадатурского 79-131
- переулок Гранатный 2-8
- Гранатный 1-16
- Михайленко 18-51
- Прибика 7-28
- Столярского 4г
- Фунтового 42-54
- переулок Кордонный 1-35
- переулок Малиновский 7
Северный РЭС (до 17:00):
- Николаевская дор. 297-301
- Лузановская 106-110
- Красная 3
- Северный РЭС (до 18:00):
- Нештурхи 35-55
- переулок 1-7й Имеющийся 1-12
- спуск Латвийский 1-27
- Мичурина 19-19а
Северный РЭС (до 20:00):
- Ак. Сахарова 28
- Баиса 21
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Одессе планируют повысить тариф на тепло. Также мы писали о реформе системы жилищно-коммунального хозяйства.
