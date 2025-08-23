Отключение света Одесса 23 августа 2025 адреса

Электрик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе 23 августа энергетики проводят плановые работы на электросетях. Из-за этого часть улиц в разных районах останется без света. Отключения продлятся до вечера, в зависимости от участка.

Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Где нет света в Одессе

Южный РЭС (до 17:00):

Вильямса 43-19/1

Дача Ковалевского 72-136

Максишка 28-38

Садовского 1-47

переулок Водный 1-21

Саксаганского 1-35

Е.Чикаленко 17-33

М.Демченко 5, 6а, 30, 38

переулок Карпенко-Карого 2-21

Березанская 3/12

переулок 1-3й Амундсена 1-60

Центральный РЭС (до 17:00):

Степная 19-25

Б.Хмельницкого 51-98

Центральный РЭС (до 19:00):

Прохоровская 2-37

Мясоедовская 1-26

Комитетская 1-3а

Средняя 1

сквер Дорошенко 3-3а

Корженка 25-46

В.Арнаутская 18-22

переулок Банный 2

Центральный РЭС (до 20:00):

Вадатурского 79-131

переулок Гранатный 2-8

Гранатный 1-16

Михайленко 18-51

Прибика 7-28

Столярского 4г

Фунтового 42-54

переулок Кордонный 1-35

переулок Малиновский 7

Северный РЭС (до 17:00):

Николаевская дор. 297-301

Лузановская 106-110

Красная 3

Северный РЭС (до 18:00):

Нештурхи 35-55

переулок 1-7й Имеющийся 1-12

спуск Латвийский 1-27

Мичурина 19-19а

Северный РЭС (до 20:00):

Ак. Сахарова 28

Баиса 21

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

