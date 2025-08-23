Затори Одеса-Рені 23 серпня: ситуація на кордоні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Вранці 23 серпня на трасі Одеса-Рені у напрямку молдовського кордону утворилися значні затори. Найбільше машин зібралося біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Діяльність на цьому митному пункті тимчасово призупинена через технічні несправності в системах контролю. Пасажирів перенаправляють до пункту "Тудора — Старокозаче".

Про це у суботу, 23 серпня, повідомила прикордонна поліція Молдови.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.