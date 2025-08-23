Пробки Одесса-Рени 23 августа: ситуация на границе: ситуация на границе

Выезд за границу трассой Одесса-Рени — один пункт не работает
Утром 23 августа на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы образовались значительные пробки. Больше всего машин собралось возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Деятельность на этом таможенном пункте приостановлена из-за технических неисправностей в системах контроля. Пассажиров перенаправляют в пункт "Тудора — Староказачье".
Об этом в субботу, 23 августа, сообщила пограничная полиция Молдовы.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей также не наблюдается.
Пробки на Орловку
Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.
