В Одесі розгорнули 34-метровий прапор на Потьомкінських сходах

Одесити розгорнули прапор України на Потьомкінських сходах. Фото: Новини.LIVE

В Одесі святкування Дня Незалежності розпочалося з особливої акції. На Потьомкінських сходах розгорнули величезний синьо-жовтий стяг довжиною понад 30 метрів, що став символом вдячності Збройним силам України. Учасники заходу також хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні.

Діти тримають прапор України. Фото: Новини.LIVE

Прапор України на Потьомкінських сходах

Подія зібрала сотні одеситів: волонтери, військові та містяни розгорнули величезний державний прапор довжиною 34 метри, який замайорів над морськими воротами України.

Одесити розгорнули великий прапор України на Потьмкінськихх сходах. Фото: Новини.LIVE

Хвилина мовчання на честь Героїв

О 09:00 учасники схилили голови, щоб вшанувати пам’ять усіх українських героїв, які загинули у війні з Росією. Люди тримали прапор та плакати.

Дівчина тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Люди тримають величезний прапор України. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції наголошують, що для них День Незалежності — це не просто дата, а нагадування про ціну свободи. Сергій Лукич, який прийшов підтримати подію, зазначив, що це свято набуло нового, глибшого сенсу.

"День Незалежності — це про нашу свободу і розуміння того, що ми є суверенна країна, про спільноту українців, які зараз її захищають і відбудовують, а також стають надійним тилом для наших воїнів", — сказав він.

Розгорнутий прапор на Потьомкінських сходах. Фото: Новини.LIVE

Він згадав, що розгортання прапора завжди викликає особливі емоції, адже це не просто церемонія, а жива традиція.

"Це завжди щемкий процес, коли збираються люди у вишиванках, співають українські пісні. Це творча спільність, яка щороку стає традицією вишиванкового фестивалю, і я радо долучаюся", — додав Сергій Лукич.

Люди на Потьомкінських сходах. Фото: Новини.LIVE

Акція — частина фестивалю

Акція стала частиною Вишиванкового фестивалю, який проводився в Одесі з 2009 по 2021 роки, але був призупинений через повномасштабне вторгнення.

Дівчатка у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

Організатори акції підкреслюють, що навіть у скороченому форматі фестиваль залишається важливим знаком єдності для міста. Комунікаційниця Вишиванкового фестивалю Надія Новошуцька пояснила, чому нині захід виглядає скромнішим.

"Ми не можемо вважати це повноцінним відродженням фестивалю, але це вже великий крок. Вперше з початку повномасштабного вторгнення ми провели кілька акцій — від хвилини пам’яті до автопробігу. Масових заходів, як-от вишиванковий ланцюг, поки не буде через безпекові ризики", — зазначила вона.

Люди тримають прапор. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч прапор має символічну довжину — 34 метри, що відповідає кількості років незалежності України. Надія Новошуцька нагадала про традицію його оновлення.

"Кожного року прапор перешивається, бо важко просто додати шматок. Попередній стяг перетворюють на маленькі прапорці, які ми даруємо учасникам. Це символ тяглості та пам’яті", — розповіла вона.

Жінка тримає величезний прапор України. Фото: Новини.LIVE

Прапор України розгорнули в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Труханов привітав одеситів з Днем Незалежності та зізнався, як непросто керувати Одесою у війну. Також Олександр Сирський привітав українців із Днем Незалежності, наголосивши, що цей день народ відзначає у боротьбі.