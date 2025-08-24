В Одессе развернули 34-метровый флаг на Потемкинской лестнице

Одесситы развернули флаг Украины на Потемкинской лестнице. Фото: Новини.LIVE

В Одессе празднование Дня Независимости началось с особой акции. На Потемкинской лестнице развернули огромный сине-желтый флаг длиной более 30 метров, который стал символом благодарности Вооруженным силам Украины. Участники мероприятия также минутой молчания почтили память всех погибших в войне.

Дети держат флаг Украины. Фото: Новини.LIVE

Флаг Украины на Потемкинской лестнице

Событие собрало сотни одесситов: волонтеры, военные и горожане развернули огромный государственный флаг длиной 34 метра, который взвился над морскими воротами Украины.

Одесситы развернули большой флаг Украины на Потемкинской лестнице. Фото: Новини.LIVE

Минута молчания в честь Героев

В 09:00 участники склонили головы, чтобы почтить память всех украинских героев, погибших в войне с Россией. Люди держали флаг и плакаты.

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди держат огромный флаг Украины. Фото: Новини.LIVE

Участники акции отмечают, что для них День Независимости — это не просто дата, а напоминание о цене свободы. Сергей Лукачко, который пришел поддержать событие, отметил, что этот праздник приобрел новый, более глубокий смысл.

"День Независимости — это о нашей свободе и понимании того, что мы суверенная страна, о сообществе украинцев, которые сейчас ее защищают и восстанавливают, а также становятся надежным тылом для наших воинов", — сказал он.

Развернутый флаг на Потемкинской лестнице. Фото: Новини.LIVE

Он вспомнил, что развертывание флага всегда вызывает особые эмоции, ведь это не просто церемония, а живая традиция.

"Это всегда щемящий процесс, когда собираются люди в вышиванках, поют украинские песни. Это творческая общность, которая ежегодно становится традицией вышиванкового фестиваля, и я с радостью присоединяюсь", — добавил Сергей Лукачко.

Люди на Потемкинской лестнице. Фото: Новини.LIVE

Акция — часть фестиваля

Акция стала частью Вышиванкового фестиваля, который проводился в Одессе с 2009 по 2021 годы, но был приостановлен из-за полномасштабного вторжения.

Девочки в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

Организаторы акции подчеркивают, что даже в сокращенном формате фестиваль остается важным знаком единства для города. Коммуникатор Вышиванкового фестиваля Надежда Новошуцкая объяснила, почему сейчас мероприятие выглядит скромнее.

"Мы не можем считать это полноценным возрождением фестиваля, но это уже большой шаг. Впервые с начала полномасштабного вторжения мы провели несколько акций — от минуты памяти до автопробега. Массовых мероприятий, таких как вышиванковая цепь, пока не будет из-за рисков безопасности", — отметила она.

Люди держат флаг. Фото: Новини.LIVE

В этом году флаг имеет символическую длину — 34 метра, что соответствует количеству лет независимости Украины. Надежда Новошуцкая напомнила о традиции его обновления.

"Каждый год флаг перешивается, потому что трудно просто добавить кусок. Предыдущий флаг превращают в маленькие флажки, которые мы дарим участникам. Это символ преемственности и памяти", — рассказала она.

Женщина держит огромный флаг Украины. Фото: Новини.LIVE

Флаг Украины развернули в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Труханов поздравил одесситов с Днем Независимости и признался, как непросто управлять Одессой в войну. Также Александр Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув, что этот день народ отмечает в борьбе.