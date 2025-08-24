Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Труханов зізнався, як непросто керувати Одесою у війну — інтерв'ю

Труханов зізнався, як непросто керувати Одесою у війну — інтерв'ю

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 09:41
Труханов привітав одеситів з Днем Незалежності та розповів про виклики
Очільник Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Одеса щодня долає наслідки війни, приймає переселенців і відновлює пошкоджені будинки. У місті нині проживає понад 140 тисяч переселенців, яким довелося залишити домівки через обстріли. Близько 260 будинків пошкоджені настільки, що жити в них небезпечно. Попри ці труднощі, Одеса тримається і щодня відновлює зруйноване.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту Новини.LIVE розповів очільник міста Одеса Геннадій Труханов

Реклама
Читайте також:

Труханов привітав одеситів з Днем Незалежності

У День Незалежності мер Одеси звернувся до жителів із побажаннями миру і перемоги. Він підкреслив, що саме ці слова є головними для кожного українця сьогодні, адже всі прагнуть повернення до спокійного життя без сирен та вибухів.

"Я б побажав найскорішого завершення, справедливого завершення цієї війни для України, для того, щоб ми забули, що таке повітряні тривоги, і повернулися до мирного життя", — сказав Геннадій Труханов.

Окремо він згадав про дітей, які виростають у воєнних умовах. За словами мера, діти не повинні звикати до тривог і втрат, а мають мати нормальне дитинство. Він наголосив: навіть у найважчі часи одеситам допомагає їхній гумор і сила духу.

"Наші діти повинні знову відчувати себе дітьми, а не дітьми війни. А ще я бажаю нам не падати духом, триматися й пам’ятати про одеський гумор, який завжди допомагав", — підкреслив він.

Труханов про патріотичну Одесу

Труханов також додав, що Одеса завжди залишалася відданою Україні. Місто неодноразово доводило свою патріотичність, і сьогодні це особливо відчутно у підтримці армії та взаємній допомозі.

"Я вважаю, що Одеса — справжнє патріотичне українське місто. Ми маємо цим пишатися", — наголосив мер.

Керувати Одесою непросто

Мер також зізнався, що сьогодні управління містом дається непросто. Війна загальмувала розвиток і водночас створила нові проблеми. Одним із головних викликів він вважає забезпечення переселенців і підготовку до опалювального сезону.

"Сьогодні є великі труднощі, зокрема через пошкодження інфраструктури. Але найважче — нашим військовим. А ми тут повинні триматися і забезпечувати всіх, у тому числі понад 140 тисяч переселенців", — пояснив мер.

За його словами, близько 260 будинків в Одесі пошкоджено обстрілами, і чимало людей втратили свої квартири. Міська влада працює над тим, аби забезпечити мешканців необхідним і підготувати місто до холодів.

"Люди не можуть повернутися у свої квартири, бо це небезпечно. Ми маємо підготуватися до зими, забезпечити тепло в оселях, школах і садочках. Це непросте завдання", — сказав Труханов.

Всі на нервах

Геннадій Труханов каже, що одесити щодня живуть у стані тривоги й невизначеності. Попри це, він закликав усіх берегти одне одного й не втрачати віри в перемогу.

"Люди сьогодні втомилися, всі на нервах, я це розумію. Але я бажаю нам усім триматися і з порозумінням ставитися один до одного", — підсумував мер.

Нагадаємо, в Одесі з’явився новий символ пам’яті та гордості — у парку Перемоги відкрили пам’ятний знак бійцям ЗСУ. Також ми писали, що в центрі Одеси сьогодні проведуть святкові велоперегони та частково змінять рух міського транспорту.

Одеса Геннадій Труханов Одеська область Новини Одеси війна День Незалежності 2025
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації