Труханов привітав одеситів з Днем Незалежності та розповів про виклики

Одеса щодня долає наслідки війни, приймає переселенців і відновлює пошкоджені будинки. У місті нині проживає понад 140 тисяч переселенців, яким довелося залишити домівки через обстріли. Близько 260 будинків пошкоджені настільки, що жити в них небезпечно. Попри ці труднощі, Одеса тримається і щодня відновлює зруйноване.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту Новини.LIVE розповів очільник міста Одеса Геннадій Труханов.

У День Незалежності мер Одеси звернувся до жителів із побажаннями миру і перемоги. Він підкреслив, що саме ці слова є головними для кожного українця сьогодні, адже всі прагнуть повернення до спокійного життя без сирен та вибухів.

"Я б побажав найскорішого завершення, справедливого завершення цієї війни для України, для того, щоб ми забули, що таке повітряні тривоги, і повернулися до мирного життя", — сказав Геннадій Труханов.

Окремо він згадав про дітей, які виростають у воєнних умовах. За словами мера, діти не повинні звикати до тривог і втрат, а мають мати нормальне дитинство. Він наголосив: навіть у найважчі часи одеситам допомагає їхній гумор і сила духу.

"Наші діти повинні знову відчувати себе дітьми, а не дітьми війни. А ще я бажаю нам не падати духом, триматися й пам’ятати про одеський гумор, який завжди допомагав", — підкреслив він.

Труханов про патріотичну Одесу

Труханов також додав, що Одеса завжди залишалася відданою Україні. Місто неодноразово доводило свою патріотичність, і сьогодні це особливо відчутно у підтримці армії та взаємній допомозі.

"Я вважаю, що Одеса — справжнє патріотичне українське місто. Ми маємо цим пишатися", — наголосив мер.

Керувати Одесою непросто

Мер також зізнався, що сьогодні управління містом дається непросто. Війна загальмувала розвиток і водночас створила нові проблеми. Одним із головних викликів він вважає забезпечення переселенців і підготовку до опалювального сезону.

"Сьогодні є великі труднощі, зокрема через пошкодження інфраструктури. Але найважче — нашим військовим. А ми тут повинні триматися і забезпечувати всіх, у тому числі понад 140 тисяч переселенців", — пояснив мер.

За його словами, близько 260 будинків в Одесі пошкоджено обстрілами, і чимало людей втратили свої квартири. Міська влада працює над тим, аби забезпечити мешканців необхідним і підготувати місто до холодів.

"Люди не можуть повернутися у свої квартири, бо це небезпечно. Ми маємо підготуватися до зими, забезпечити тепло в оселях, школах і садочках. Це непросте завдання", — сказав Труханов.

Всі на нервах

Геннадій Труханов каже, що одесити щодня живуть у стані тривоги й невизначеності. Попри це, він закликав усіх берегти одне одного й не втрачати віри в перемогу.

"Люди сьогодні втомилися, всі на нервах, я це розумію. Але я бажаю нам усім триматися і з порозумінням ставитися один до одного", — підсумував мер.

