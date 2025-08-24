Як незалежність допомагає вистояти Україні — розповів Олег Філімонов

Люди в вишиванках тримають український прапор. Фото: УНІАН/ Немеш Янош

Рівно 34 роки тому Україна зробила вирішальний крок — проголосила незалежність, виборовши її багатовіковою боротьбою й прагненням до свободи. Проте справжня цінність державності розкрилася пізніше — у моменти, коли ворог намагався її відібрати. Революціями українці знову і знову доводили: незалежність — це не декларація, а спосіб життя. І саме зараз, у час повномасштабної війни, ця боротьба стала щоденною реальністю, де на фронті вирішується майбутнє всієї нації.

Про значення незалежності, зміни в українському суспільстві та особливу роль Одеси у воєнний час Новини.LIVE поспілкувалися з одеським актором, гумористом та громадським діячем Олегом Філімоновим.

Реклама

Читайте також:

Незалежність України

Лише через випробування ми починаємо по-справжньому цінувати те, що колись здавалося буденним і звичним. Незалежність — це основа, на якій тримається все інше: і демократія, і розвиток суспільства, і наша здатність боротися навіть тоді, коли сили на межі. Саме цей урок Україна переживає сьогодні, відчуваючи, наскільки дорого коштує свобода. Артист підкреслює, що незалежність — це не абстрактне слово і не лише дата у календарі, а жива енергія, яка об’єднує країну та допомагає витримати удари війни.

"Україна довела, що незалежність — це принципова риса. Довела це Помаранчевою революцією, потім Революцією гідності, потім тим, що вона вистояла і вистоює зараз, під час війни. Це все завдяки незалежності. Це завдяки нашому розумінню, що немає нічого більш святого, ніж незалежність. Демократична держава, якою є Україна, базується на незалежності. То для мене це величезне свято", — каже артист Олег Філімонов.

Актор Олег Філімонов про незалежність України. Фото: Новини.LIVE

Незалежність сьогодні — це не політичне гасло, а гарантія того, що діти зможуть виростати під мирним небом, а не під сиренами. Саме завдяки цій ідеї суспільство зберігає стійкість і віру в перемогу. Свобода нашого народу стала тим стрижнем, який тримає націю навіть у найважчі часи. І зраз вона звучить як головний символ, який визначає шлях України у майбутнє.

Повномасштабне вторгнення

За останні три з половиною роки українці пройшли шлях від розгубленості до згуртованості. Актор зазначає, що саме повномасштабне вторгнення стало тим фактором, який примусив суспільство переосмислити свою силу. Якщо колись мовні чи релігійні суперечки здавалися серйозними, то сьогодні вони зникли перед лицем більшого ворога. Люди зрозуміли: їхнє головне завдання — вистояти й зберегти країну.

"Україна змінилася, саме після повномасштабного вторгнення вона стала більш цільною. Ця жахлива війна згуртувала людей. Люди стали менше зважати на розбіжності, що хвилювали їх раніше, бо головне зараз — дати відсіч ворогу. Україна стала більш цілісною", — вважає артист.

Актор Олег Філімонов про повномасштабне вторгнення. Фото: Новини.LIVE

І справді, сьогодні ми бачимо, що українці незалежно від походження чи переконань працюють заради спільної мети. У цьому і є нова якість нашої незалежності — здатність триматися разом у найважчі моменти.

Як змінилась Одеса

Особливе місце завжди займає Одеса. Місто в першу чергу багатонаціональне і вільне. Проте війна принесла сюди нові зміни, які стали помітними навіть у повсякденному житті. Філімонов згадує, що ще кілька років тому українська мова на вулицях лунала значно рідше. Сьогодні ж ситуація кардинально інша. Молодь, яка зростає у вільній країні, дедалі частіше обирає державну мову для спілкування.

"Після початку війни я чую на вулицях українську мову, чого не було ще 6-7 років тому. Зараз багато людей розмовляє українською. Молодь розмовляє українською. І це природний процес. Я завжди казав: не треба нікого примушувати. Все відбудеться саме собою", — підкреслює спікер Олег Філімонов.

Актор Олег Філімонов про Одесу. Фото: Новини.LIVE

Гуморист додає, що й сам вивчає українську, адже це його особиста відповідальність перед майбутніми поколіннями. Він мріє, щоб його діти й онуки говорили українською вільно, як своєю рідною. Для нього це не лише про мову, а про ідентичність і продовження традицій, які зміцнюють націю.

Гумор у часи війни

Гумор завжди був візитівкою Одеси. У часи війни, каже актор, люди ще більше цінують можливість посміхнутися. Сам гумор не змінився — змінилося ставлення людей до нього. Якщо раніше сміх сприймався як розвага, то тепер він став способом виживання й тримає на плаву. Одеські театри й музеї знову наповнилися відвідувачами, люди не бояться виходити в кафе чи ресторани. Це — найкраще підтвердження того, що українці не злякалися і не дали війні забрати у них життя.

"Ця війна — жахлива річ. Але якщо ми будемо лякатися, ми припинимо жити. А треба жити кожного дня. Ось сьогодні взяти квиток, піти до театру. А завтра взяти дружину чи дівчину і піти до ресторану. Післязавтра піти до музею. А ще накрити поляну і позвати усіх своїх друзів. Сісти, і випити, і співати пісні українською мовою", — наголошує артист.

Актор Олег Філімонов про гумор під час війни. Фото: Новини.LIVE

У дрібних радощах криється справжній сенс опору. Бо якщо ми продовжуємо жити, сміятися і будувати плани, значить, ворог не переміг.

Україна майбутнього

Сьогодні кожен українець мріє про якнайшвидшу перемогу, мир та стабільність. Кожен бачить Україну майбутнього по-своєму. Для Олега Філімонова наша країна це не лише держава, а жива земля, яка розквітає навіть після найважчих часів.

"Я бачу Україну вільною, незалежною, квітучою. Знаєте, як у моїй улюбленій пісні "Чорнобривці" там є такий куплет: прилетіли до нашого поля журавлі, розквітають і квіти, і доля на моїй українській землі. Ось такою я бачу Україну", — підсумував актор Олег Філімонов.

Актор Олег Філімонов про Україну майбутнього. Фото: Новини.LIVE

Річниця незалежності України — це не лише нагадування про день, коли було проголошено державність. Це нагадування про шлях, сповнений боротьби, втрат і водночас — великої віри. Сьогодні незалежність уже не сприймається як формальність чи даність — вона вимірюється кожним життям, відданим на фронті, кожним кроком, зробленим задля збереження свободи.



Раніше ми писали, хто отримає виплати до Дня Незалежності України. А також про те, як Путін висловився щодо суверенітету України.