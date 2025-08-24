Как независимость помогает выстоять Украине - рассказал Олег Филимонов

Люди в вышиванках держат украинский флаг. Фото: УНИАН/ Немеш Янош

Ровно 34 года назад Украина сделала решающий шаг — провозгласила независимость, завоевав ее многовековой борьбой и стремлением к свободе. Однако настоящая ценность государственности раскрылась позже — в моменты, когда враг пытался ее отобрать. Революциями украинцы снова и снова доказывали: независимость — это не декларация, а образ жизни. И именно сейчас, во время полномасштабной войны, эта борьба стала ежедневной реальностью, где на фронте решается будущее всей нации.

О значении независимости, изменениях в украинском обществе и особой роли Одессы в военное время Новини.LIVE пообщались с одесским актером, юмористом и общественным деятелем Олегом Филимоновым.

Реклама

Читайте также:

Независимость Украины

Только через испытания мы начинаем по-настоящему ценить то, что когда-то казалось обыденным и привычным. Независимость — это основа, на которой держится все остальное: и демократия, и развитие общества, и наша способность бороться даже тогда, когда силы на пределе. Именно этот урок Украина переживает сегодня, чувствуя, насколько дорого стоит свобода. Артист подчеркивает, что независимость — это не абстрактное слово и не только дата в календаре, а живая энергия, которая объединяет страну и помогает выдержать удары войны.

"Украина доказала, что независимость — это принципиальная черта. Доказала это Оранжевой революцией, потом Революцией достоинства, потом тем, что она выстояла и выстаивает сейчас, во время войны. Это все благодаря независимости. Это благодаря нашему пониманию, что нет ничего более святого, чем независимость. Демократическое государство, каким является Украина, базируется на независимости. Так что для меня это огромный праздник", — говорит артист Олег Филимонов.

Актер Олег Филимонов о независимости Украины. Фото: Новини.LIVE

Независимость сегодня — это не политический лозунг, а гарантия того, что дети смогут расти под мирным небом, а не под сиренами. Именно благодаря этой идее общество сохраняет стойкость и веру в победу. Свобода нашего народа стала тем стержнем, который держит нацию даже в самые тяжелые времена. И сейчас она звучит как главный символ, который определяет путь Украины в будущее.

Полномасштабное вторжение

За последние три с половиной года украинцы прошли путь от растерянности до сплоченности. Актер отмечает, что именно полномасштабное вторжение стало тем фактором, который заставил общество переосмыслить свою силу. Если когда-то языковые или религиозные споры казались серьезными, то сегодня они исчезли перед лицом большего врага. Люди поняли: их главная задача — выстоять и сохранить страну.

"Украина изменилась, именно после полномасштабного вторжения она стала более цельной. Эта ужасная война сплотила людей. Люди стали меньше обращать внимание на разногласия, которые волновали их раньше, потому что главное сейчас — дать отпор врагу. Украина стала более целостной", — считает артист.

Актер Олег Филимонов о полномасштабном вторжении. Фото: Новини.LIVE

И действительно, сегодня мы видим, что украинцы независимо от происхождения или убеждений работают ради общей цели. В этом и есть новое качество нашей независимости — способность держаться вместе в самые трудные моменты.

Как изменилась Одесса

Особое место всегда занимает Одесса. Город в первую очередь многонациональный и свободный. Однако война принесла сюда новые изменения, которые стали заметны даже в повседневной жизни. Филимонов вспоминает, что еще несколько лет назад украинский язык на улицах звучал значительно реже. Сегодня ситуация кардинально другая. Молодежь, которая растет в свободной стране, все чаще выбирает государственный язык для общения.

"После начала войны я слышу на улицах украинский язык, чего не было еще 6-7 лет назад. Сейчас много людей разговаривает на украинском. Молодежь разговаривает на украинском. И это естественный процесс. Я всегда говорил: не надо никого заставлять. Все произойдет само собой", — подчеркивает спикер Олег Филимонов.

Актер Олег Филимонов об Одессе. Фото: Новини.LIVE

Юморист добавляет, что и сам изучает украинский, ведь это его личная ответственность перед будущими поколениями. Он мечтает, чтобы его дети и внуки говорили на украинском свободно, как на своем родном. Для него это не только о языке, а об идентичности и продолжении традиций, которые укрепляют нацию.

Юмор во времена войны

Юмор всегда был визитной карточкой Одессы. Во времена войны, говорит актер, люди еще больше ценят возможность улыбнуться. Сам юмор не изменился — изменилось отношение людей к нему. Если раньше смех воспринимался как развлечение, то теперь он стал способом выживания и держит на плаву. Одесские театры и музеи снова наполнились посетителями, люди не боятся выходить в кафе или рестораны. Это — лучшее подтверждение того, что украинцы не испугались и не дали войне забрать у них жизнь.

"Эта война — ужасная вещь, но если мы будем бояться, мы перестанем жить, а надо жить каждый день. Вот сегодня взять билет, пойти в театр. А завтра взять жену или девушку и пойти в ресторан. Послезавтра пойти в музей. А еще накрыть поляну и позвать всех своих друзей. Сесть, и выпить, и петь песни на украинском языке", — отмечает артист.

Актер Олег Филимонов о юморе во время войны. Фото: Новини.LIVE

В мелких радостях кроется настоящий смысл сопротивления. Потому что если мы продолжаем жить, смеяться и строить планы, значит, враг не победил.

Украина будущего

Сегодня каждый украинец мечтает о скорейшей победе, мире и стабильности. Каждый видит Украину будущего по-своему. Для Олега Филимонова наша страна это не только государство, а живая земля, которая расцветает даже после самых тяжелых времен.

"Я вижу Украину свободной, независимой, цветущей. Знаете, как в моей любимой песне "Чорнобривці" есть такой куплет: прилетели к нашему полю журавли, расцветают и цветы, и судьба на моей украинской земле. Вот такой я вижу Украину", — подытожил актер Олег Филимонов.

Актер Олег Филимонов об Украине будущего. Фото: Новини.LIVE

Годовщина независимости Украины — это не только напоминание о дне, когда была провозглашена государственность. Это напоминание о пути, полном борьбы, потерь и одновременно — большой веры. Сегодня независимость уже не воспринимается как формальность или данность — она измеряется каждой жизнью, отданной на фронте, каждым шагом, сделанным ради сохранения свободы.

Раньше мы писали, кто получит выплаты ко Дню Независимости Украины. А также о том, как Путин высказался по суверенитету Украины.