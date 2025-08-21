Відео
На День Незалежності в Одесі перекриють 5 вулиць — причини

На День Незалежності в Одесі перекриють 5 вулиць — причини

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 15:40
В Одесі перекриють 5 вулиць через велогонку на честь Дня Незалежності України 24 серпня
Велогонка в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська мерія

В Одесі на День Незалежності України 24 серпня відбудеться тематична велогонка. Під час проведення спортивних змагань перекриють рух транспорту на п'яти вулицях міста.

Про це повідомляє Одеська мерія.

Читайте також:

Перекриття вулиць

24 серпня з 09:00 до 13:00 в місті буде проходити велогонка "Гонка вгору!", присвячена Дню Незалежності України. Старт відбудеться на вулиці Приморській, а фінішує спортивний захід на Європейській площі.

Під час велогонки буде обмежено рух транспорту на таких вулицях:

  • Приморська (стартове містечко);
  • Військовий узвіз (1 смуга);
  • вул. Гоголя (1 смуга);
  • Сабанєєв міст (1 смуга);
  • Європейська площа (фініш).

Слід зазначити, що ці обмеження не стосуються спецавтотранспорту та мотоциклів, які беруть участь у змаганнях.

None - фото 1
Повідомлення мерії. Фото: скріншот з сайту міськради

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в одеській Аркадії було змінено схему руху. А також про те, що скоро перекриють одну з центральних вулиць міста.

Одеса дороги Новини Одеси Велоперегони День Незалежності 2025
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
