В Одесі перекриють 5 вулиць через велогонку на честь Дня Незалежності України 24 серпня

На День Незалежності в Одесі перекриють 5 вулиць — причини
В Одесі на День Незалежності України 24 серпня відбудеться тематична велогонка. Під час проведення спортивних змагань перекриють рух транспорту на п'яти вулицях міста.
Про це повідомляє Одеська мерія.
Перекриття вулиць
24 серпня з 09:00 до 13:00 в місті буде проходити велогонка "Гонка вгору!", присвячена Дню Незалежності України. Старт відбудеться на вулиці Приморській, а фінішує спортивний захід на Європейській площі.
Під час велогонки буде обмежено рух транспорту на таких вулицях:
- Приморська (стартове містечко);
- Військовий узвіз (1 смуга);
- вул. Гоголя (1 смуга);
- Сабанєєв міст (1 смуга);
- Європейська площа (фініш).
Слід зазначити, що ці обмеження не стосуються спецавтотранспорту та мотоциклів, які беруть участь у змаганнях.
