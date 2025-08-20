Видео
Главная Одесса В одесской Аркадии меняется движение — что нужно знать водителям

В одесской Аркадии меняется движение — что нужно знать водителям

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 19:07
В Одессе будет изменено движение транспорта возле Аркадии и площади 10 апреля
Перекресток ул. Генуэзская - Курортный переулок. Фото: Одесская мэрия

Завтра, 21 августа, будет изменена схема движения на перекрестке ул. Генуэзская — Курортный переулок в Одессе. На этой локации коммунальщики уже разместили соответствующие дорожные знаки, чтобы проинформировать водителей.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

Читайте также:

Изменения в движении транспорта

Начиная с 21 августа при выезде из Курортного переулка поворот налево в направлении Аркадии будет запрещен.
Также чтобы оповестить водителей, коммунальщики установят дорожный знак 4.2 "Движение направо".

Кроме того, движение в направлении Аркадии также изменится. Теперь, направляясь туда, необходимо будет осуществить разворот на площади 10 Апреля согласно схеме, обозначенной на установленных информационных табличках.

В Одессе изменят движение транспорта возле Аркадии — как именно - фото 1
Сообщение мэрии. Фото: скриншот поста мэрии.

Напомним, недавно то, что в Одессе перекроют одну из центральных улиц города. А также о том, что движение по Газовому переулку ограничено.

Одесса дороги транспорт Новости Одессы правила дорожного движения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
