В Одессе будет изменено движение транспорта возле Аркадии и площади 10 апреля

Перекресток ул. Генуэзская - Курортный переулок. Фото: Одесская мэрия

Завтра, 21 августа, будет изменена схема движения на перекрестке ул. Генуэзская — Курортный переулок в Одессе. На этой локации коммунальщики уже разместили соответствующие дорожные знаки, чтобы проинформировать водителей.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

Реклама

Читайте также:

Изменения в движении транспорта

Начиная с 21 августа при выезде из Курортного переулка поворот налево в направлении Аркадии будет запрещен.

Также чтобы оповестить водителей, коммунальщики установят дорожный знак 4.2 "Движение направо".

Кроме того, движение в направлении Аркадии также изменится. Теперь, направляясь туда, необходимо будет осуществить разворот на площади 10 Апреля согласно схеме, обозначенной на установленных информационных табличках.

Сообщение мэрии. Фото: скриншот поста мэрии.

Напомним, недавно то, что в Одессе перекроют одну из центральных улиц города. А также о том, что движение по Газовому переулку ограничено.