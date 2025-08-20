В Одессе будет изменено движение транспорта возле Аркадии и площади 10 апреля

В одесской Аркадии меняется движение — что нужно знать водителям
Завтра, 21 августа, будет изменена схема движения на перекрестке ул. Генуэзская — Курортный переулок в Одессе. На этой локации коммунальщики уже разместили соответствующие дорожные знаки, чтобы проинформировать водителей.
Об этом сообщает Одесская мэрия.
Изменения в движении транспорта
Начиная с 21 августа при выезде из Курортного переулка поворот налево в направлении Аркадии будет запрещен.
Также чтобы оповестить водителей, коммунальщики установят дорожный знак 4.2 "Движение направо".
Кроме того, движение в направлении Аркадии также изменится. Теперь, направляясь туда, необходимо будет осуществить разворот на площади 10 Апреля согласно схеме, обозначенной на установленных информационных табличках.
