Головна Одеса В одеській Аркадії змінюється рух — що потрібно знати водіям

В одеській Аркадії змінюється рух — що потрібно знати водіям

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 19:07
В Одесі буде змінено рух транспорту біля Аркадії та площі 10 квітня
Перехрестя вул. Генуезька — Курортний провулок. Фото: Одеська мерія

Завтра, 21 серпня, буде змінено схему руху на перехресті вул. Генуезька — Курортний провулок в Одесі. На цій локації комунальники вже розмістили відповідні дорожні знаки, аби проінформувати водіїв.

Про це повідомляє Одеська мерія.

Читайте також:

Зміни у русі транспорту

Починаючи із 21 серпня, при виїзді з Курортного провулку поворот ліворуч у напрямку Аркадії буде заборонено. Також аби сповістити водіїв, комунальники встановлять дорожній знак 4.2 "Рух праворуч".

Крім того, рух у напрямку Аркадії також зміниться. Тепер, прямуючи туди, необхідно буде здійснити розворот на площі 10 Квітня згідно зі схемою, позначеною на встановлених інформаційних табличках.

В Одесі змінять рух транспорту біля Аркадії — як саме - фото 1
Повідомлення мерії. Фото: скриншот посту мерії

Нагадаємо, що в Одесі перекриють одну з центральних вулиць міста. А також про те, що рух Газовим провулком обмежено.

Одеса дороги транспорт Новини Одеси правила дорожнього руху
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
