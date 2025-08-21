Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На День Независимости в Одессе перекроют 5 улиц — причины

На День Независимости в Одессе перекроют 5 улиц — причины

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 15:40
В Одессе перекроют 5 улиц из-за велогонки в честь Дня Независимости Украины 24 августа
Велогонка в Одессе. Фото иллюстративное: Одесская мэрия

В Одессе на День Независимости Украины 24 августа состоится тематическая велогонка. Во время проведения спортивных соревнований перекроют движение транспорта на пяти улицах города.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

Реклама
Читайте также:

Перекрытие улиц

24 августа с 09:00 до 13:00 в городе будет проходить велогонка "Гонка вверх!", посвященная Дню Независимости Украины. Старт состоится на улице Приморской, а финиширует спортивное мероприятие на Европейской площади.

Во время велогонки будет ограничено движение транспорта на таких улицах:

  • Приморская (стартовый городок);
  • Военный спуск (1 полоса);
  • ул. Гоголя (1 полоса);
  • Сабанеев мост (1 полоса);
  • Европейская площадь (финиш).

Следует отметить, что эти ограничения не касаются спецавтотранспорта и мотоциклов, участвующих в соревнованиях.

None - фото 1
Сообщение мэрии. Фото: скриншот с сайта горсовета

Напомним, недавно мы писали о том, что в одесской Аркадии была изменена схема движения. А также о том, что скоро перекроют одну из центральных улиц города.

Одесса дороги Новости Одессы Велогонки День Независимости 2025
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации