В Одессе перекроют 5 улиц из-за велогонки в честь Дня Независимости Украины 24 августа

На День Независимости в Одессе перекроют 5 улиц — причины
В Одессе на День Независимости Украины 24 августа состоится тематическая велогонка. Во время проведения спортивных соревнований перекроют движение транспорта на пяти улицах города.
Об этом сообщает Одесская мэрия.
Перекрытие улиц
24 августа с 09:00 до 13:00 в городе будет проходить велогонка "Гонка вверх!", посвященная Дню Независимости Украины. Старт состоится на улице Приморской, а финиширует спортивное мероприятие на Европейской площади.
Во время велогонки будет ограничено движение транспорта на таких улицах:
- Приморская (стартовый городок);
- Военный спуск (1 полоса);
- ул. Гоголя (1 полоса);
- Сабанеев мост (1 полоса);
- Европейская площадь (финиш).
Следует отметить, что эти ограничения не касаются спецавтотранспорта и мотоциклов, участвующих в соревнованиях.
