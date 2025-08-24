Незалежність України 2025 - що це означає для одеситів

Дівчина з Українським прапором на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Серпень — час, коли українці відзначають одне з головних державних свят — День Незалежності. Та цього року, як і всі попередні воєнні роки, воно набуває особливого змісту. Незалежність — це не лише дата у календарі, а й особистий досвід, що формується в умовах повномасштабної війни. Для когось це політичний суверенітет, для інших — свобода слова, збереження культури чи навіть впевненість у завтрашньому дні.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що для них означає незалежність України.

Незалежність України

Для багатьох головним показником незалежності є відсутність будь-якого впливу з боку країни-агресора. У їхніх словах простежується чітке розмежування — або ми вільні, або залежні. Без компромісів і "сірого" простору між цими двома станами. Такі відповіді часто звучали без довгих пояснень, але з очевидною впевненістю у своїй правоті. Усе зводиться до простого принципу: щоб бути незалежними, ми повинні повністю відділитися від Росії, як фізично, так і політично. Для декого ця позиція навіть важливіша за будь-які економічні чи культурні фактори.

"Незалежність — це дуже просто є незалежність від будь-кого. Або ми будемо вільні, або будемо з Росією — не будемо вільні", — каже Олександр.

Одесит Олександр про День Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто дивиться на поняття незалежності ширше, ніж просто відсутність ворога за кордоном. Для них важливо, щоб країна сама визначала свій політичний курс, економічну стратегію та бачення майбутнього. Такі люди говорять про незалежність у комплексі — як про поєднання політичної свободи, економічної стабільності та культурної самобутності. Вони наголошують, що державність — це не статичний статус, а процес, який треба постійно розвивати. Для цього необхідно інвестувати в освіту, підтримку молоді та модернізацію всіх сфер життя.

"Перш за все, незалежність — це можливість бути суверенними у своїх рішеннях, у політичній позиції, обирати стратегію на майбутнє, в тому числі розвиток молоді. Ну, і укріплювати державу. З 91-го року Україна пройшла величезний шлях від пострадянської країни до сучасної демократичної держави, яка бореться за свою незалежність", — говорить Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов про незалежність України. Фото: Новини.LIVE

За чим стоїть незалежність

Частина опитаних вважає, що справжня незалежність — це повна самодостатність, коли країна не залежить від жодної іншої держави. При цьому вони визнають, що світ сьогодні настільки взаємопов’язаний, що стратегічні партнери все ж потрібні. Особливо, коли йдеться про питання оборони та безпеки. Для них союзники — це не прояв залежності, а спосіб підсилити власні позиції у протистоянні з ворогом. Проте остаточні рішення, на їхню думку, завжди мають ухвалюватися всередині країни. Саме ця тонка грань між самостійністю та співпрацею викликає найбільше дискусій.

"Незалежність — коли ми не залежимо ні від кого, а тільки від себе. Це і буде справжня незалежність. Коли війна закінчиться, не треба нам ні Росії, ні Америки… Хоча Америка можливо і треба, все ж таки, для безпеки та співпраці", — розмірковує Лідія.

Місцева мешканка Лідія про те що означає незалежність особисто для неї. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто зводить поняття незалежності до базових свобод, без яких неможливе існування демократичної країни. Для них головне — щоб кожен громадянин мав право на власну думку, а держава могла захистити це право. Незалежність починається з особистої свободи та гідності. Вони бачать у цьому фундамент усіх інших проявів державності.

"Незалежність України — це свобода слова та воля кожного громадянина", — додає Ніна.

Одеситка Ніна про Незалежність. Фото: Новини.LIVE

Незалежність через перемогу

Для деяких опитаних, незалежність сьогодні нерозривно пов’язана з війною та необхідністю звільнення окупованих територій. Вони вважають, що справжня свобода настане лише тоді, коли вся країна буде під українським прапором. Люди наголошують на важливості підтримки армії, адже без цього досягти перемоги неможливо. Їхнє розуміння незалежності — максимально практичне й пов’язане з конкретними завданнями, які стоять перед державою прямо зараз. У цій позиції звучить впевненість, що військовий успіх є основою майбутнього.

"Якщо брати ситуацію, яка на цей час відбувається. В першу чергу усі мають допомагати Збройним силам України. Якщо ЗСУ витворять навал російських окупантів, то Україна буде завжди жива та незалежна", — наголошує Владислав.

Місцевий мешканець Владислав про війну в Україні. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто розглядає незалежність через призму збереження культурної спадщини. Вони вважають, що мова, традиції та національні символи є не менш важливими, ніж територіальна цілісність. У їхньому розумінні незалежність — це можливість розвивати й передавати ці цінності наступним поколінням. Без власної ідентичності неможливо говорити про справжню свободу. Для них українська культура — це щит, який захищає державу від асиміляції.

"Незалежність України — це збереження ідентичності нації, збереження мови, збереження культури", — зазначає Іван.

Одесит Іван про ідентичність нації. Фото: Новини.LIVE

Одеса вкотре показала, що навіть у питанні державної незалежності існує багато різних акцентів: від воєнної перемоги й політичного суверенітету до культурної спадщини та особистих свобод. Проте всі ці думки об’єднує одне — віра в те, що Україна залишиться вільною, сильною і зможе сама визначати свій шлях, попри виклики.

