Независимость Украины 2025 – что это значит для одесситов

Девушка с Украинским флагом на улице. Фото: Новини.LIVE

Август — время, когда украинцы отмечают один из главных государственных праздников — День Независимости. Но в этом году, как и все предыдущие военные годы, он приобретает особый смысл. Независимость — это не только дата в календаре, но и личный опыт, который формируется в условиях полномасштабной войны. Для кого-то это политический суверенитет, для других — свобода слова, сохранение культуры или даже уверенность в завтрашнем дне.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что для них означает независимость Украины.

Независимость Украины

Для многих главным показателем независимости является отсутствие какого-либо влияния со стороны страны-агрессора. В их словах прослеживается четкое разграничение — либо мы свободны, либо зависимы. Без компромиссов и "серого" пространства между этими двумя состояниями. Такие ответы часто звучали без долгих объяснений, но с очевидной уверенностью в своей правоте. Все сводится к простому принципу: чтобы быть независимыми, мы должны полностью отделиться от России, как физически, так и политически. Для некоторых эта позиция даже важнее любых экономических или культурных факторов.

"Независимость — это очень просто есть независимость от кого-либо. Или мы будем свободны, или будем с Россией — не будем свободны", — говорит Александр.

Одессит Александр о Дне Независимости. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто смотрит на понятие независимости шире, чем просто отсутствие врага за границей. Для них важно, чтобы страна сама определяла свой политический курс, экономическую стратегию и видение будущего. Такие люди говорят о независимости в комплексе — как о сочетании политической свободы, экономической стабильности и культурной самобытности. Они отмечают, что государственность — это не статический статус, а процесс, который надо постоянно развивать. Для этого необходимо инвестировать в образование, поддержку молодежи и модернизацию всех сфер жизни.

"Прежде всего, независимость — это возможность быть суверенными в своих решениях, в политической позиции, выбирать стратегию на будущее, в том числе развитие молодежи. Ну, и укреплять государство. С 91-го года Украина прошла огромный путь от постсоветской страны до современного демократического государства, которое борется за свою независимость", — говорит Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов о независимости Украины. Фото: Новини.LIVE

За чем стоит независимость

Часть опрошенных считает, что настоящая независимость — это полная самодостаточность, когда страна не зависит ни от одного другого государства. При этом они признают, что мир сегодня настолько взаимосвязан, что стратегические партнеры все же нужны. Особенно, когда речь идет о вопросах обороны и безопасности. Для них союзники — это не проявление зависимости, а способ усилить собственные позиции в противостоянии с врагом. Однако окончательные решения, по их мнению, всегда должны приниматься внутри страны. Именно эта тонкая грань между самостоятельностью и сотрудничеством вызывает больше всего дискуссий.

"Независимость — когда мы не зависим ни от кого, а только от себя. Это и будет настоящая независимость. Когда война закончится, не надо нам ни России, ни Америки... Хотя Америка возможно и нужна, все же, для безопасности и сотрудничества", — рассуждает Лидия.

Местная жительница Лидия о том, что означает независимость лично для нее. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто сводит понятие независимости к базовым свободам, без которых невозможно существование демократической страны. Для них главное — чтобы каждый гражданин имел право на собственное мнение, а государство могло защитить это право. Независимость начинается с личной свободы и достоинства. Они видят в этом фундамент всех других проявлений государственности.

"Независимость Украины — это свобода слова и воля каждого гражданина", — добавляет Нина.

Одесситка Нина о Независимости. Фото: Новини.LIVE

Независимость через победу

Для некоторых опрошенных, независимость сегодня неразрывно связана с войной и необходимостью освобождения оккупированных территорий. Они считают, что настоящая свобода наступит только тогда, когда вся страна будет под украинским флагом. Люди подчеркивают важность поддержки армии, ведь без этого достичь победы невозможно. Их понимание независимости — максимально практическое и связано с конкретными задачами, которые стоят перед государством прямо сейчас. В этой позиции звучит уверенность, что военный успех является основой будущего.

"Если брать ситуацию, которая в настоящее время происходит. В первую очередь все должны помогать Вооруженным силам Украины. Если ВСУ вытворят нашествие российских оккупантов, то Украина будет всегда жива и независима", — отмечает Владислав.

Местный житель Владислав о войне в Украине. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто рассматривает независимость через призму сохранения культурного наследия. Они считают, что язык, традиции и национальные символы не менее важны, чем территориальная целостность. В их понимании независимость — это возможность развивать и передавать эти ценности следующим поколениям. Без собственной идентичности невозможно говорить о настоящей свободе. Для них украинская культура — это щит, который защищает государство от ассимиляции.

"Независимость Украины — это сохранение идентичности нации, сохранение языка, сохранение культуры", — отмечает Иван.

Одессит Иван об идентичности нации. Фото: Новини.LIVE

Одесса в очередной раз показала, что даже в вопросе государственной независимости существует много разных акцентов: от военной победы и политического суверенитета до культурного наследия и личных свобод. Однако все эти мысли объединяет одно — вера в то, что Украина останется свободной, сильной и сможет сама определять свой путь, несмотря на вызовы.

