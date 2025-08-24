Видео
Главная Одесса Труханов признался, как непросто управлять Одессой в войну

Труханов признался, как непросто управлять Одессой в войну

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 09:41
Труханов поздравил одесситов с Днем Независимости и рассказал о вызовах
Глава Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Одесса ежедневно преодолевает последствия войны, принимает переселенцев и восстанавливает поврежденные дома. В городе сейчас проживает более 140 тысяч переселенцев, которым пришлось покинуть дома из-за обстрелов. Около 260 домов повреждены настолько, что жить в них опасно. Несмотря на эти трудности, Одесса держится и ежедневно восстанавливает разрушенное.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Новини.LIVE рассказал глава города Одесса Геннадий Труханов.

Труханов поздравил одесситов с Днем Независимости

В День Независимости мэр Одессы обратился к жителям с пожеланиями мира и победы. Он подчеркнул, что именно эти слова являются главными для каждого украинца сегодня, ведь все стремятся вернуться к спокойной жизни без сирен и взрывов.

"Я бы пожелал скорейшего завершения, справедливого завершения этой войны для Украины, для того, чтобы мы забыли, что такое воздушные тревоги, и вернулись к мирной жизни", — сказал Геннадий Труханов.

Отдельно он вспомнил о детях, которые вырастают в военных условиях. По словам мэра, дети не должны привыкать к тревогам и потерям, а должны иметь нормальное детство. Он подчеркнул: даже в самые тяжелые времена одесситам помогает их юмор и сила духа.

"Наши дети должны снова чувствовать себя детьми, а не детьми войны. А еще я желаю нам не падать духом, держаться и помнить об одесском юморе, который всегда помогал", — подчеркнул он.

Труханов о патриотической Одессе

Труханов также добавил, что Одесса всегда оставалась преданной Украине. Город неоднократно доказывал свою патриотичность, и сегодня это особенно ощутимо в поддержке армии и взаимной помощи.

"Я считаю, что Одесса — настоящий патриотический украинский город. Мы должны этим гордиться", — подчеркнул мэр.

Управлять Одессой непросто

Мэр также признался, что сегодня управление городом дается непросто. Война затормозила развитие и одновременно создала новые проблемы. Одним из главных вызовов он считает обеспечение переселенцев и подготовку к отопительному сезону.

"Сегодня есть большие трудности, в том числе из-за повреждений инфраструктуры. Но самое тяжелое — нашим военным. А мы здесь должны держаться и обеспечивать всех, в том числе более 140 тысяч переселенцев", — пояснил мэр.

По его словам, около 260 домов в Одессе повреждены обстрелами, и многие люди потеряли свои квартиры. Городские власти работают над тем, чтобы обеспечить жителей необходимым и подготовить город к холодам.

"Люди не могут вернуться в свои квартиры, потому что это опасно. Мы должны подготовиться к зиме, обеспечить тепло в домах, школах и садиках. Это непростая задача", — сказал Труханов.

Все на нервах

Геннадий Труханов говорит, что одесситы ежедневно живут в состоянии тревоги и неопределенности. Несмотря на это, он призвал всех беречь друг друга и не терять веры в победу.

"Люди сегодня устали, все на нервах, я это понимаю. Но я желаю нам всем держаться и с пониманием относиться друг к другу", — подытожил мэр.

Напомним, в Одессе появился новый символ памяти и гордости — в парке Победы открыли памятный знак бойцам ВСУ. Также мы писали, что в центре Одессы сегодня проведут праздничные велогонки и частично изменят движение городского транспорта.

Одесса Геннадий Труханов Одесская область Новости Одессы війна День Независимости 2025
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
