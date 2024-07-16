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Финансовая поддержка предпринимателей Одессы — как получить

16 июля 2024 17:35
Верзилова Єлизавета - редактор
Предприниматели Одессы могут получить финансовую помощь: как именно
Человек с евро в руках. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Представители малого и среднего бизнеса в Одессе могут получить финансовую поддержку из городского бюджета. Эта инициатива направлена на развитие предпринимательства и поддержку местных бизнесов, что будет способствовать экономическому росту региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Какие возможности доступны

  • Возвратная финансовая помощь:

Это вид финансовой поддержки, предоставляемой на определенный срок с обязательным возвратом средств в бюджет. Это позволяет предпринимателям получить необходимые средства для развития бизнеса без высоких процентов и сложных условий для коммерческих кредитов.

  • Компенсация процентов по кредитам:

Предприниматели, получившие кредиты в коммерческих банках, могут подать заявку на компенсацию процентов. Это значительно снижает финансовую нагрузку на бизнес и позволяет направить сэкономленные средства на развитие и расширение деятельности.

Как принять участие

Прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 15 августа. Заполнить заявку и ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.

Контакты для дополнительной информации:

  • 048-705-46-24;
  • 048-705-46-23.

Адрес электронной почты: [email protected].

Больше о поддержке бизнеса Одессы

Мы писали, что одесские предприниматели могут получить гранты для реализации определенных проектов. В частности, речь идет о финансировании аграрного сектора до 70% стоимости запланированных работ.

Также мы сообщали, что одесситы, которые имеют или мечтают о собственном бизнесе, могут принять участие в программе EU4Business. В ее рамках можно получить грант в поддержку собственного дела.

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