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Фінансова підтримка підприємців Одеси — як отримати

16 липня 2024 17:35
Верзілова Єлизавета - редактор
Підприємці Одеси можуть отримати фінансову допомогу: як саме
Людина з євро у руках. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Представники малого та середнього бізнесу в Одесі мають можливість отримати фінансову підтримку з міського бюджету. Ця ініціатива спрямована на розвиток підприємництва та підтримку місцевих бізнесів, що сприятиме економічному зростанню регіону.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Які можливості доступні

  • Поворотна фінансова допомога:

Це вид фінансової підтримки, яка надається на певний термін з обов'язковим поверненням коштів до бюджету. Це дозволяє підприємцям отримати необхідні кошти для розвитку бізнесу без високих відсотків та складних умов комерційних кредитів.

  • Компенсація відсотків за кредитами:

Підприємці, які отримали кредити у комерційних банках, можуть подати заявку на компенсацію відсотків. Це значно знижує фінансове навантаження на бізнес і дозволяє спрямувати зекономлені кошти на розвиток і розширення діяльності.

Як взяти участь

Прийом заявок на участь у конкурсі триває до 15 серпня включно. Заповнити заявку та ознайомитись з умовами участі можна за посиланням.

Контакти для додаткової інформації:

  • 048-705-46-24;
  • 048-705-46-23.

Адреса електронної пошти: [email protected].

Більше про підтримку бізнесу Одеси

Ми писали, що одеські підприємці можуть отримати гранти на реалізацію певних проєктів. Зокрема, йдеться про фінансування аграрного сектору до 70% від вартості запланованих робіт.

Також ми повідомляли, що одесити, які мають чи мріють про власний бізнес, можуть взяти участь у програмі EU4Business. У її рамках можна отримати грант на підтримку власної справи.

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