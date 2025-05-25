Кредиты для малого бизнеса в Одесской области - сколько получили

Люди возле ПриватБанка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Малый и средний бизнес в Одесской области не сдается даже в самые тяжелые времена. Предприниматели активно пользуются государственной программой кредитной поддержки. В целом бизнесмены получили в этом году уже более 4 миллиардов гривен.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

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Предприниматели берут кредиты

По их данным, по состоянию на начало мая предприниматели Одесской области получили 1 414 льготных кредитов на сумму более 4,3 миллиарда гривен. Эти средства выделены в рамках государственной программы гарантий на портфельной основе, которая действует с декабря 2020 года. Программа предусматривает, что государство частично гарантирует возврат основного долга, благодаря чему банки активнее кредитуют бизнес.

Это - один из самых высоких показателей в Украине. Больше кредитов выдано только в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

Сколько кредитов взять в Украине

Всего в Украине с начала ее действия выдано более 46 тысяч кредитов на сумму 151 миллиард гривен. Во время военного положения предприниматели оформили более 41 тысячи таких кредитов на общую сумму 140,5 миллиарда гривен.

Только в апреле этого года украинские предприниматели получили 1 150 новых займов на 4,2 миллиарда гривен. Из них государство гарантирует более 2,4 миллиарда. Кредиты предоставляли 31 банк, среди которых самыми активными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ и Укрэксимбанк.

На какие цели берут кредиты предприниматели

В Одесской области такие кредиты берут представители сельского хозяйства, торговли, производства, транспорта и строительства. Это позволяет не только удержать бизнес, но и приспособиться к новым условиям, вызванным войной.

Напомним, Одесская область в лидерах по обработке земель, ожидается урожай не хуже, чем в прошлом году. Также мы писали, что с начала года агропредприятия области привлекли почти 300 млн грн на развитие предприятий.