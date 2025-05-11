Кредити 5-7-9% для аграріїв Одеської області 2025

Фермери працюють у полі. Фото: Новини.LIVE

Попри війну та економічну нестабільність, аграрії Одеської області залишаються рушійною силою продовольчої безпеки. У 2025 році вони активно користуються державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". За кількістю залучених коштів регіон входить до лідерів.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Реклама

Читайте також:

Допис Віталія Коваля. Фото: скриншот

Скільки фермерів скористалися програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

За його інформацією, з початку 2025 року її вже використали понад 3 тисячі агропідприємств по всій країні. Загальна сума кредитів, виданих за цією програмою, сягнула 19,1 мільярда гривень, а разом з іншими держпрограмами — майже 44,5 мільярда.

Серед найактивніших регіонів — Одеська область. За перші місяці року аграрії регіону залучили понад 1,5 мільярда гривень кредитних коштів. Ці гроші йдуть на посівну кампанію, оновлення техніки, будівництво елеваторів та розвиток логістики.

Хто може взяти участь у програмі

Взяти участь у програмі можуть агропідприємства, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Вони отримують можливість пролонгувати кредит за пільговими ставками 5%, 7% або 9% залежно від умов. Така підтримка дозволяє навіть малим фермерським господарствам розвиватися в умовах війни.

Зазначимо, що 1 січня 2025 року для отримання такого кредиту аграріям необхідно зареєструватися в Державному аграрному реєстрі.

Нагадаємо, фермери Одещини зможуть отримати дотацію від держави у розмірі 10 тис. грн на гектар. Також ми писали, що на одеських ринках вже повно свіжої зелені, але ціни на український товар вищі, ніж на імпортний.