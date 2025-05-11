Ціни на зелень в Одесі 2025 — українська дорожча за імпорт

Зелень на прилавку одеського ринку. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках вже повно свіжої зелені, але ціни на український товар вищі, ніж на імпортний з Туреччини чи Грузії. Продавці кажуть, що найпопулярніший все одно залишається вітчизняний продукт, одна з причин — зовнішній вигляд і аромат.

Журналісти Новини.LIVE дізналися на одеському ринку актуальні ціни на зелень.

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На ринку "Черемушки" пахне свіжою зеленню — базар буквально розквітнув. У продажу кріп, петрушка, кінза, м’ята, щавель, салати, шпинат і навіть рукола. Але ціни кусаються:

Кріп — 20 грн за пучок

Петрушка — 20 грн

Щавель — 15 грн

Молода цибуля — 15 грн

Кінза — 40 грн

М’ята — 15 грн

Салати вагові — від 40 грн за кг

Зелений салат. Фото: Новини.LIVE

Продавець Іван з посмішкою пояснює, що українська зелень дорожча за імпортну. І справа тут не в бюрократії, а у самому продукті. Він розповідає, що покупці часто обирають саме вітчизняний товар, попри ціну.

"Ми раніше брали турецький або грузинський укроп — він дешевший. Якщо брати на вагу — кріп може бути й по 300 гривень за кіло. А м’ята — по 15 гривень за пучок, десертна, духмяна — беруть охоче", — каже Іван.

Люди хочуть красиве, свіже, смачне

За словами продавця, зараз зелень тільки з’являється, тому й дорожча. Через місяць очікують масове надходження і зниження цін.

"Поки початок сезону, але скоро все піде в масу — пучки будуть великі і дешевші. Ціни адекватні, товар хороший, свіжий — привозимо щоранку", — запевняє Іван.

Попри конкуренцію з імпортом, українська зелень утримує популярність серед одеситів саме завдяки якості та аромату.

Зелень на продаж на одеському ринку "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

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