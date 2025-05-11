Цены на зелень в Одессе 2025 - украинская дороже импорта

Зелень на прилавке одесского рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках уже полно свежей зелени, но цены на украинский товар выше, чем на импортный из Турции или Грузии. Продавцы говорят, что самый популярный все равно остается отечественный продукт, одна из причин — внешний вид и аромат.

Журналисты Новини.LIVE узнали на одесском рынке актуальные цены на зелень.

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На рынке "Черемушки" пахнет свежей зеленью — базар буквально расцвел. В продаже укроп, петрушка, кинза, мята, щавель, салаты, шпинат и даже руккола. Но цены кусаются:

Укроп — 20 грн за пучок

Петрушка — 20 грн

Щавель — 15 грн

Молодой лук — 15 грн

Кинза — 40 грн

Мята — 15 грн

Салаты весовые — от 40 грн за кг

Зеленый салат. Фото: Новини.LIVE

Продавец Иван с улыбкой объясняет, что украинская зелень дороже импортной. И дело здесь не в бюрократии, а в самом продукте. Он рассказывает, что покупатели часто выбирают именно отечественный товар, несмотря на цену.

"Мы раньше брали турецкий или грузинский укроп — он дешевле. Если брать на вес — укроп может быть и по 300 гривен за кило. А мята - по 15 гривен за пучок, десертная, ароматная - берут охотно", — говорит Иван.

Люди хотят красивое, свежее, вкусное

По словам продавца, сейчас зелень только появляется, поэтому и дороже. Через месяц ожидают массовое поступление и снижение цен.

"Пока начало сезона, но скоро все пойдет в массу — пучки будут большие и дешевле. Цены адекватные, товар хороший, свежий — привозим каждое утро", — уверяет Иван.

Несмотря на конкуренцию с импортом, украинская зелень удерживает популярность среди одесситов именно благодаря качеству и аромату.

Зелень на продажу на одесском рынке "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

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