Ціни на мед в Україні 2025 — дефіцит, асортимент, думки пасічників

В Україні очікується дефіцит меду. Фото: Новини.LIVE

Цього року мед на Одещині, та і в цілому в Україні, може стати справжнім делікатесом, а все через масову загибель бджіл. Продавці з одеського ринку діляться, що асортимент зменшився, а ціни вже почали зростати. Однак є надія, що ситуація стабілізується — все залежить від погоди та цвітіння.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися на одеському ринку Черемушки, який мед ще можна знайти та скільки він коштує.

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Мед на Одещині

Українські ринки занепокоєні — цього року бджолярі скаржаться на втрати. Через холодну весну й морози бджоли масово гинуть і в країні прогнозують дефіцит меду. Однак продавчиня Тетяна, яка разом з чоловіком тримає пасіку, запевняє: їхні бджоли вижили завдяки особливому підходу.

"Мій чоловік лишає бджолам акацієвий мед — він не кристалізується. Тож вони перезимували добре. Мало пропало", — розповідає Тетяна.

Мед в банках на прилавках одеського ринку. Фото: Новини.LIVE

Зараз у продажу в неї лише три види меду:

різнотрав’я — остання "качка" після цвітіння акації;

гречаний — 85% гречки та 15% липи;

чиста акація та липовий мед.

Скільки коштує мед на одеському ринку

Ціни стартують від 100 грн за півлітрову банку і доходять до 200 грн за 750 г. Далі ціни залежатимуть від весняного цвітіння рослин.

"За три роки тільки різнотрав’я подорожчало на 20 гривень. Але все навкруг підіймається, тож, мабуть, будемо трохи коригувати ціни", — каже вона.

Окрім класичного меду, Тетяна продає й інші продукти бджільництва: медовий скраб (морська сіль, гліцерин, імбирне масло), мило з медовою основою й ефірними оліями, прополісну мазь — "на всі випадки життя", настоянки, бджолиний пилок, свічки та прополісні льодяники.

"Ми все робимо самі, навіть етикетки на баночках — з адресою пасіки і номером мого чоловіка. Усе — для себе і людей", — зазначає жінка.

Попри невтішні прогнози, вона сподівається, що природа дозволить зібрати хоч невеликий, але якісний врожай меду.

Нагадаємо, саме зараз найсприятливіший період для того, щоб поставити вулик на своїй присадибній ділянці та розводити бджіл. Також ми писали, що Євген Клопотенко опублікував рецепт вітамінного смузі з медом для ідеальної фігури.