Цены на мед в Украине 2025 — дефицит, ассортимент, мнения пасечников

В Украине ожидается дефицит меда. Фото: Новини.LIVE

В этом году мед в Одесской области, да и в целом в Украине может стать настоящим деликатесом, а все из-за массовой гибели пчел. Продавцы с одесского рынка делятся, что ассортимент уменьшился, а цены уже начали расти. Однако есть надежда, что ситуация стабилизируется — все зависит от погоды и цветения.

Журналисты Новини.LIVE узнавали на одесском рынке Черемушки, какой мед еще можно найти и сколько он стоит.

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Украинские рынки обеспокоены — в этом году пчеловоды жалуются на потери. Из-за холодной весны и морозов пчелы массово гибнут, и в стране прогнозируют дефицит меда. Однако продавщица Татьяна, которая вместе с мужем держит пасеку, уверяет: их пчелы выжили благодаря особому подходу.

"Мой муж оставляет пчелам акациевый мед — он не кристаллизуется. Поэтому они перезимовали хорошо. Мало пропало", — рассказывает Татьяна.

Мед в банках на прилавках одесского рынка. Фото: Новини.LIVE

Сейчас в продаже у нее только три вида меда:

разнотравье — последняя "утка" после цветения акации;

гречишный — 85% гречихи и 15% липы;

чистая акация и липовый мед.

Сколько стоит мед на одесском рынке

Цены стартуют от 100 грн за пол-литровую банку и доходят до 200 грн за 750 г. Далее цены будут зависеть от весеннего цветения растений.

"За три года только разнотравье подорожало на 20 гривен. Но все вокруг поднимается, поэтому, наверное, будем немного корректировать цены", — говорит она.

Кроме классического меда, Татьяна продает и другие продукты пчеловодства: медовый скраб (морская соль, глицерин, имбирное масло), мыло с медовой основой и эфирными маслами, прополисную мазь — "на все случаи жизни", настойки, пчелиную пыльцу, свечи и прополисные леденцы.

"Мы все делаем сами, даже этикетки на баночках — с адресом пасеки и номером моего мужа. Все — для себя и людей", — отмечает женщина.

Несмотря на неутешительные прогнозы, она надеется, что природа позволит собрать хоть небольшой, но качественный урожай меда.

Напомним, именно сейчас самый благоприятный период для того, чтобы поставить улей на своем приусадебном участке и разводить пчел. Также мы писали, что Евгений Клопотенко опубликовал рецепт витаминного смузи с медом для идеальной фигуры.