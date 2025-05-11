Кредиты 5-7-9% для аграриев Одесской области 2025

Фермеры работают в поле. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и экономическую нестабильность, аграрии Одесской области остаются движущей силой продовольственной безопасности. В 2025 году они активно пользуются государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". По количеству привлеченных средств регион входит в число лидеров.

Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

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Сообщение Виталия Коваля. Фото: скриншот

Сколько фермеров воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9%"

По его информации, с начала 2025 года ее уже использовали более 3 тысяч агропредприятий по всей стране. Общая сумма кредитов, выданных по этой программе, достигла 19,1 миллиарда гривен, а вместе с другими госпрограммами — почти 44,5 миллиарда.

Среди самых активных регионов — Одесская область. За первые месяцы года аграрии региона привлекли более 1,5 миллиарда гривен кредитных средств. Эти деньги идут на посевную кампанию, обновление техники, строительство элеваторов и развитие логистики.

Кто может принять участие в программе

Принять участие в программе могут агропредприятия, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре. Они получают возможность пролонгировать кредит по льготным ставкам 5%, 7% или 9% в зависимости от условий. Такая поддержка позволяет даже малым фермерским хозяйствам развиваться в условиях войны.

Отметим, что 1 января 2025 года для получения такого кредита аграриям необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре.

Напомним, фермеры Одесской области смогут получить дотацию от государства в размере 10 тыс. грн на гектар. Также мы писали, что на одесских рынках уже полно свежей зелени, но цены на украинский товар выше, чем на импортный.