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Фермеры Одесчины в лидерах — во что вкладывают миллиарды

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Дата публикации 11 мая 2025 15:21
Кредиты 5-7-9% для аграриев Одесской области 2025
Фермеры работают в поле. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и экономическую нестабильность, аграрии Одесской области остаются движущей силой продовольственной безопасности. В 2025 году они активно пользуются государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". По количеству привлеченных средств регион входит в число лидеров.

Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

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Сообщение Виталия Коваля. Фото: скриншот

Сколько фермеров воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9%"

По его информации, с начала 2025 года ее уже использовали более 3 тысяч агропредприятий по всей стране. Общая сумма кредитов, выданных по этой программе, достигла 19,1 миллиарда гривен, а вместе с другими госпрограммами — почти 44,5 миллиарда.

Среди самых активных регионов — Одесская область. За первые месяцы года аграрии региона привлекли более 1,5 миллиарда гривен кредитных средств. Эти деньги идут на посевную кампанию, обновление техники, строительство элеваторов и развитие логистики.

Кто может принять участие в программе

Принять участие в программе могут агропредприятия, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре. Они получают возможность пролонгировать кредит по льготным ставкам 5%, 7% или 9% в зависимости от условий. Такая поддержка позволяет даже малым фермерским хозяйствам развиваться в условиях войны.

Отметим, что 1 января 2025 года для получения такого кредита аграриям необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре.

Напомним, фермеры Одесской области смогут получить дотацию от государства в размере 10 тыс. грн на гектар. Также мы писали, что на одесских рынках уже полно свежей зелени, но цены на украинский товар выше, чем на импортный.

Одесса кредиты посевная кампания Одесская область Новости Одессы аграрии
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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