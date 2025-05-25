Кредити для малого бізнесу на Одещині — скільки отримали

Люди біля ПриватБанку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Малий і середній бізнес на Одещині не здається навіть у найтяжчі часи. Підприємці активно користуються державною програмою кредитної підтримки. Загалом бізнесмени отримали в цьому році уже понад 4 мільярди гривень.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

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Підприємці беруть кредити

За їхніми даними, станом на початок травня підприємці Одеської області отримали 1 414 пільгових кредитів на суму понад 4,3 мільярда гривень. Ці кошти виділено в межах державної програми гарантій на портфельній основі, яка діє з грудня 2020 року. Програма передбачає, що держава частково гарантує повернення основного боргу, завдяки чому банки активніше кредитують бізнес.

Це — один з найвищих показників в Україні. Більше кредитів видано лише в Києві, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Київській областях.

Скільки кредитів взяти в Україні

Всього в Україні з початку її дії видано понад 46 тисяч кредитів на суму 151 мільярд гривень. Під час воєнного стану підприємці оформили понад 41 тисячу таких кредитів на загальну суму 140,5 мільярда гривень.

Лише у квітні цього року українські підприємці отримали 1 150 нових позик на 4,2 мільярда гривень. З них держава гарантує понад 2,4 мільярда. Кредити надавали 31 банк, серед яких найактивнішими є ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ і Укрексімбанк.

На які цілі беруть кредити підприємці

В Одеській області такі кредити беруть представники сільського господарства, торгівлі, виробництва, транспорту та будівництва. Це дає змогу не лише втримати бізнес, а й пристосуватися до нових умов, викликаних війною.

Нагадаємо, Одещина в лідерах з обробки земель, очікується врожай не гірший, ніж торік. Також ми писали, що з початку року агропідприємства області залучили майже 300 млн грн на розвиток підприємств.