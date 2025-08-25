Відео
Головна Одеса Одеські депутати планують взяти кредит на 623 млн — на що

Одеські депутати планують взяти кредит на 623 млн — на що

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 17:10
В Одесі планують взяти кредит на 623 мільйони
Одеська мерія. Фото: міськрада Одеси

Депутати одеської міськради планують взяти кредит на 623 мільйони гривень. Кошти мають бути використані до кінця року на об'єкти медицини, освіти, соцзахисту та дорожньої інфраструктури.

Про це йшлося на Комісії з питань планування, бюджету і фінансів міськради.

Кредит для міста

Бюджетна комісія погодила  винесення на сесію питання про оформлення кредиту у 623,4 млн грн. Його планують взяти на 36 місяців під 16% річних. Таким чином переплата має становити лише 171 млн грн. Однак депутати сподіваються погасити його до кінця року, що дасть можливість зменшити цю суму до 25 мільйонів.

"Я порахував: якщо ми до кінця року зможемо за рахунок вільних залишків віддати кредит, це близько 25 мільйонів гривень потрібно буде сплатити", — каже депутат міськради Олександр Потапський.

На що витратять кошти

Кошти хочуть спрямувати на 70 об’єктів медицини, освіти, та соцзахисту, а також на дороги та житлово-комунальне господарство.

Однак депутат Володимир Корнієнко заявив, що  проєкт рішення про взяття кредиту досі не був представлений. Він також засумнівався у доцільності позики, оскільки місто вже витратило понад 1,5 млрд грн з бюджету.

Голова бюджетної комісії Олексій Потапський у відповідь на це пояснив, що документи не готували без дозволу Мінфіну. Він також зауважив, що об'єкти, на які підуть кредитні кошти, мають бути зроблені до кінця року.

"Цей кредит, вся ця сума, має бути використаний до кінця цього року. Гроші беруться лише до кінця цього року",— каже депутат міськради Олександр Потапський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одесити серед лідерів за кількістю кредитів. А також про фінансову підтримку підприємців нашого регіону.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
