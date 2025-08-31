Військовий не хотів служити й віддав всю зарплатню командиру, за що суд визнав винним обох

Гроші в кишені у військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

На Одещині Приморський районний суд виніс вирок щодо бійця ЗСУ, який ухилився від виконання військового обов'язку. Він погодився віддавати командиру всю свою зарплатню.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Відповідно до вироку суду, мешканець міста Миколаєва, під час мобілізації, уклав угоду з посадовцем військової частини з метою уникнення служби. Військовозобов'язаний передав посадовцю грошове забезпечення в обмін на його мовчання щодо відсутності бійця на службі.

Посадовець, використовуючи надані йому банківські дані, знімав зарплату військовозобов'язаного. Таким чином, він незаконно привласнив майже 1 мільйон 7 тисяч гривень.

Рішення суду

Суд визнав винними обох учасників оборудки: ухилення від військової служби та зловживання владою. Військовозобов'язаному призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі, яке замінено на службове обмеження на той же термін. Крім того, 20% його щомісячної зарплати буде відраховуватися на користь держави.

Командиру присудили два роки позбавлення волі.

