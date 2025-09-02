Видео
Новые подробности теракта в Беляевке — организатору грозит суд

Новые подробности теракта в Беляевке — организатору грозит суд

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:52
Дело о теракте в Беляевке в Одесской области передали в суд
Последствия взрыва в Беляевке. Фото: прокуратура

В Одесской области будут судить местного жителя, который организовал теракт в помещении полиции в Беляевке. Во время взрыва погиб человек, еще трое правоохранителей получили ранения. Мужчина действовал по заданию российских спецслужб и уже находится под стражей.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Детали теракта

Следствие установило, что мужчину завербовал представитель российских спецслужб. Он согласился изготавливать самодельные взрывные устройства и передавать их для терактов в регионе. В своей квартире собрал взрывчатку, замаскировал ее под подарок и отправил такси в Беляевку.

По инструкции злоумышленника пакет передали женщине, которая не знала о его содержимом. Она занесла его в помещение районной полиции. Через несколько минут взрывчатку дистанционно активировали телефонным звонком из России.

В результате взрыва погиб один человек, трое полицейских получили ранения средней тяжести. Частично разрушено здание полиции, ущерб оценен в более 220 тысяч гривен.

Читайте также:
Одеса
Подозреваемый в камере. Фото: прокуратура

Как накажут

Мужчине инкриминируют организацию теракта, незаконное изготовление взрывчатки и сотрудничество с российскими спецслужбами. Он находится под стражей и будет ждать приговора в СИЗО. Мужчине грозит до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Измаиле возле многоквартирного дома произошел взрыв. Также мы писали, что в Киеве задержали агента ФСБ, которая передавали данные об объектах обороны Украины.

Одесса взрыв Одесская область Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
