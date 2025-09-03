В Ізмаїлі жінка виготовляла вибухівку для теракту

Затримана жителька Одещини. Фото: поліція

В Ізмаїлі затримали 28-річну жінку, яка за завданням невідомих намагалася організувати теракт. Вона виготовила кілька саморобних вибухівок. Зловмисниці загрожує в'язниця.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі справи

За даними слідства, жінка шукала підробіток через месенджер, де її завербували невідомі. За обіцяну винагороду у 800 доларів вона отримала інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. Для реалізації плану вона орендувала квартиру, де збирала вибухівки з деталей, придбаних у магазинах.

Перший пристрій зловмисниця встановила біля житлового будинку, проте він не спрацював. Згодом вона принесла другу вибухівку, яка вибухнула, коли до неї наблизився чоловік. Потерпілий отримав осколкові поранення, його доправили до лікарні, після чого відпустили додому.

Затримання та покарання

Правоохоронці за кілька годин встановили особу підозрюваної та затримали її. У квартирі, де вона виготовляла вибухівки, слідчі вилучили речові докази. Жінці готують підозру за статтею про терористичний акт. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Знайдена вибухівка в квартирі. Фото: поліція

Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: поліція

