Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Теракт на Одещині — затримали жінку, яка збирала бомби

Теракт на Одещині — затримали жінку, яка збирала бомби

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 11:16
В Ізмаїлі жінка виготовляла вибухівку для теракту
Затримана жителька Одещини. Фото: поліція

В Ізмаїлі затримали 28-річну жінку, яка за завданням невідомих намагалася організувати теракт. Вона виготовила кілька саморобних вибухівок. Зловмисниці загрожує в'язниця.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, жінка шукала підробіток через месенджер, де її завербували невідомі. За обіцяну винагороду у 800 доларів вона отримала інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. Для реалізації плану вона орендувала квартиру, де збирала вибухівки з деталей, придбаних у магазинах.

Перший пристрій зловмисниця встановила біля житлового будинку, проте він не спрацював. Згодом вона принесла другу вибухівку, яка вибухнула, коли до неї наблизився чоловік. Потерпілий отримав осколкові поранення, його доправили до лікарні, після чого відпустили додому.

Затримання та покарання

Правоохоронці за кілька годин встановили особу підозрюваної та затримали її. У квартирі, де вона виготовляла вибухівки, слідчі вилучили речові докази. Жінці готують підозру за статтею про терористичний акт. Їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Одеса
Знайдена вибухівка в квартирі. Фото: поліція
Одеса
Правоохоронці проводять слідчі дії. Фото: поліція

 

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині судитимуть чоловіка, який готував теракт у поліції. Також ми писали, що шахрай в Одесі намагався привласнити квартиру іноземця.

теракт Одеса вибух Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації