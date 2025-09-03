Шахрай привласнив квартиру в центрі Одеси за підробленими документами

Намагалися вкрасти квартиру в Одесі — деталі схеми
В Одесі судитимуть чоловіка, який хотів незаконно заволодіти квартирою іноземця. Майно мало перейти у спадок родичу потерпілого. Підозрюваному загрожує ув’язнення з конфіскацією.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Деталі махінації
Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо 45-річного жителя Запоріжжя. За даними слідства, він діяв у змові з іншими особами та підробив документи, які нібито підтверджували продаж квартири громадянином Франції задовго до його смерті.
Зокрема, йшлося про фіктивний договір купівлі-продажу в розстрочку та заяву про повну сплату коштів. На підставі цих паперів чоловік оформив право власності на квартиру у центрі Одеси на підставну особу. У результаті спадкоємцю – неповнолітньому сину власника, було завдано збитків на понад 7 мільйонів гривень.
Що загрожує підозрюваному
Суд наклав арешт на нерухомість. Підозрюваного тримають під вартою. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення та використання фіктивних документів.
За скоєне чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Прокуратура Одеської області підтримуватиме обвинувачення в суді. Матеріали щодо інших причетних осіб виділені в окреме провадження.
