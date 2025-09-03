Шахрай привласнив квартиру в центрі Одеси за підробленими документами

Затриманий в Одесі шахрай. Фото: поліція

В Одесі судитимуть чоловіка, який хотів незаконно заволодіти квартирою іноземця. Майно мало перейти у спадок родичу потерпілого. Підозрюваному загрожує ув’язнення з конфіскацією.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі махінації

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо 45-річного жителя Запоріжжя. За даними слідства, він діяв у змові з іншими особами та підробив документи, які нібито підтверджували продаж квартири громадянином Франції задовго до його смерті.

Зокрема, йшлося про фіктивний договір купівлі-продажу в розстрочку та заяву про повну сплату коштів. На підставі цих паперів чоловік оформив право власності на квартиру у центрі Одеси на підставну особу. У результаті спадкоємцю – неповнолітньому сину власника, було завдано збитків на понад 7 мільйонів гривень.

Що загрожує підозрюваному

Суд наклав арешт на нерухомість. Підозрюваного тримають під вартою. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення та використання фіктивних документів.

За скоєне чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Прокуратура Одеської області підтримуватиме обвинувачення в суді. Матеріали щодо інших причетних осіб виділені в окреме провадження.

Нагадаємо, ми в Ощадбанку розповіли, які існують фішингові схеми. Також ми писали, що у Дніпрі судили чоловіка, якиц пограбував житло військового.