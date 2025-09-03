Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Намагалися вкрасти квартиру в Одесі — деталі схеми

Намагалися вкрасти квартиру в Одесі — деталі схеми

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 09:43
Шахрай привласнив квартиру в центрі Одеси за підробленими документами
Затриманий в Одесі шахрай. Фото: поліція

В Одесі судитимуть чоловіка, який хотів незаконно заволодіти квартирою іноземця. Майно мало перейти у спадок родичу потерпілого. Підозрюваному загрожує ув’язнення з конфіскацією.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Деталі махінації

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо 45-річного жителя Запоріжжя. За даними слідства, він діяв у змові з іншими особами та підробив документи, які нібито підтверджували продаж квартири громадянином Франції задовго до його смерті.

Зокрема, йшлося про фіктивний договір купівлі-продажу в розстрочку та заяву про повну сплату коштів. На підставі цих паперів чоловік оформив право власності на квартиру у центрі Одеси на підставну особу. У результаті спадкоємцю – неповнолітньому сину власника, було завдано збитків на понад 7 мільйонів гривень.

Що загрожує підозрюваному

Суд наклав арешт на нерухомість. Підозрюваного тримають під вартою. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення та використання фіктивних документів.

За скоєне чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Прокуратура Одеської області підтримуватиме обвинувачення в суді. Матеріали щодо інших причетних осіб виділені в окреме провадження.

Нагадаємо, ми в Ощадбанку розповіли, які існують фішингові схеми. Також ми писали, що у Дніпрі судили чоловіка, якиц пограбував житло військового.

 

Одеса шахрайство Одеська область Кримінал Новини Одеси квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації