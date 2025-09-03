Мошенник присвоил квартиру в центре Одессы по поддельным документам

Задержанный в Одессе мошенник. Фото: полиция

В Одессе будут судить мужчину, который хотел незаконно завладеть квартирой иностранца. Имущество должно было перейти по наследству родственнику потерпевшего. Подозреваемому грозит заключение с конфискацией.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали махинации

Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Запорожья. По данным следствия, он действовал в сговоре с другими лицами и подделал документы, которые якобы подтверждали продажу квартиры гражданином Франции задолго до его смерти.

В частности, речь шла о фиктивном договоре купли-продажи в рассрочку и заявление о полной уплате средств. На основании этих бумаг мужчина оформил право собственности на квартиру в центре Одессы на подставное лицо. В результате наследнику — несовершеннолетнему сыну владельца, был нанесен ущерб на более 7 миллионов гривен.

Что грозит подозреваемому

Суд наложил арест на недвижимость. Подозреваемого держат под стражей. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, подделку и использование фиктивных документов.

За содеянное мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Прокуратура Одесской области будет поддерживать обвинение в суде. Материалы в отношении других причастных лиц выделены в отдельное производство.

