В Измаиле женщина изготавливала взрывчатку для теракта

Теракт на Одесчине — задержали женщину, которая собирала бомбы
В Измаиле задержали 28-летнюю женщину, которая по заданию неизвестных пыталась организовать теракт. Она изготовила несколько самодельных взрывчаток. Злоумышленнице грозит тюрьма.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали дела
По данным следствия, женщина искала подработку через мессенджер, где ее завербовали неизвестные. За обещанное вознаграждение в 800 долларов она получила инструкции по изготовлению взрывных устройств. Для реализации плана она арендовала квартиру, где собирала взрывчатки из деталей, приобретенных в магазинах.
Первое устройство злоумышленница установила возле жилого дома, однако оно не сработало. Впоследствии она принесла вторую взрывчатку, которая взорвалась, когда к ней приблизился мужчина. Пострадавший получил осколочные ранения, его доставили в больницу, после чего отпустили домой.
Задержание и наказание
Правоохранители за несколько часов установили личность подозреваемой и задержали ее. В квартире, где она изготавливала взрывчатку, следователи изъяли вещественные доказательства. Женщине готовят подозрение по статье о террористическом акте. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, мы писали, что в Одесской области будут судить мужчину, который готовил теракт в полиции. Также мы писали, что мошенник в Одессе пытался присвоить квартиру иностранца.
Читайте Новини.LIVE!