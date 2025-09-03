Видео
Главная Одесса Теракт на Одесчине — задержали женщину, которая собирала бомбы

Теракт на Одесчине — задержали женщину, которая собирала бомбы

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 11:16
В Измаиле женщина изготавливала взрывчатку для теракта
Задержана жительница Одесской области. Фото: полиция

В Измаиле задержали 28-летнюю женщину, которая по заданию неизвестных пыталась организовать теракт. Она изготовила несколько самодельных взрывчаток. Злоумышленнице грозит тюрьма.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, женщина искала подработку через мессенджер, где ее завербовали неизвестные. За обещанное вознаграждение в 800 долларов она получила инструкции по изготовлению взрывных устройств. Для реализации плана она арендовала квартиру, где собирала взрывчатки из деталей, приобретенных в магазинах.

Первое устройство злоумышленница установила возле жилого дома, однако оно не сработало. Впоследствии она принесла вторую взрывчатку, которая взорвалась, когда к ней приблизился мужчина. Пострадавший получил осколочные ранения, его доставили в больницу, после чего отпустили домой.

Задержание и наказание

Правоохранители за несколько часов установили личность подозреваемой и задержали ее. В квартире, где она изготавливала взрывчатку, следователи изъяли вещественные доказательства. Женщине готовят подозрение по статье о террористическом акте. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Одеса
Найденная взрывчатка в квартире. Фото: полиция
Одеса
Правоохранители проводят следственные действия. Фото: полиция

 

Напомним, мы писали, что в Одесской области будут судить мужчину, который готовил теракт в полиции. Также мы писали, что мошенник в Одессе пытался присвоить квартиру иностранца.

теракт Одесса взрыв Одесская область Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
