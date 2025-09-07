Нічний обстріл Одеси й Одеського району 7 вересня — що відомо про наслідки атаки

Термінова новина

У ніч проти неділі, 7 вересня, росіяни атакували Одесу й Одеський район ударними безпілотники. Є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури й житлової забудови.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки атаки БпЛА на Одесу

У місті спалахнули кілька пожеж, зокрема в багатоповерхівках. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.

