Нічний обстріл Одеси й Одеського району 7 вересня — що відомо про наслідки атаки

Масований удар по Одесі й Одеському району — наслідки
Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 05:48
Термінова новина
У ніч проти неділі, 7 вересня, росіяни атакували Одесу й Одеський район ударними безпілотники. Є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури й житлової забудови.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Реклама
Читайте також:
Наслідки атаки БпЛА на Одесу
У місті спалахнули кілька пожеж, зокрема в багатоповерхівках. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.
Новина доповнюється
Читайте Новини.LIVE!
Реклама