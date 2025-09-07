Ночной обстрел Одессы и Одесского района 7 сентября — что известно о последствиях атаки

Массированный удар по Одессе и Одесскому району — последствия
Дата публикации 7 сентября 2025 05:48
Срочная новость
В ночь на воскресенье, 7 сентября, россияне атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилой застройки.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия атаки БпЛА на Одессу
В городе вспыхнули несколько пожаров, в том числе в многоэтажках. Информацию о пострадавших уточняют. Над ликвидацией последствий российской атаки работают все соответствующие службы.
Новость дополняется
