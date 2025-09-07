Ночной обстрел Одессы и Одесского района 7 сентября — что известно о последствиях атаки

Срочная новость

В ночь на воскресенье, 7 сентября, россияне атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилой застройки.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки БпЛА на Одессу

В городе вспыхнули несколько пожаров, в том числе в многоэтажках. Информацию о пострадавших уточняют. Над ликвидацией последствий российской атаки работают все соответствующие службы.

Новость дополняется