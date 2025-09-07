Видео
Главная Одесса Массированный удар по Одессе и Одесскому району — последствия

Массированный удар по Одессе и Одесскому району — последствия

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 05:48
Ночной обстрел Одессы и Одесского района 7 сентября — что известно о последствиях атаки
Срочная новость

В ночь на воскресенье, 7 сентября, россияне атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры и жилой застройки.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки БпЛА на Одессу

В городе вспыхнули несколько пожаров, в том числе в многоэтажках. Информацию о пострадавших уточняют. Над ликвидацией последствий российской атаки работают все соответствующие службы.

Новость дополняется

беспилотники обстрелы Новости Одессы война в Украине Шахед БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
