СБУ задержала агентов ФСБ, которые корректировали удары по Одессе

Задержание вражеского агента. Фото: Служба безопасности Украины

Двое российских пособников передавали врагу координаты военных объектов и наводили ударные дроны в Одесской и Кировоградской областях. Злоумышленникам уже объявили подозрение, им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Вражеские агенты

Контрразведка СБУ разоблачила двух жителей Одесской области, которые работали на ФСБ. Оба действовали отдельно, но имели одного куратора со стороны врага. Их завербовали через Телеграмм-каналы. Среди задержанных - 33-летний дезертир. Он самовольно оставил воинскую часть на Кировоградщине и передал оккупантам расположение подразделения, в котором служил. Кроме того, он сообщил координаты штаба, полигонов и маршрутов движения украинских военных. Вернувшись в Одесскую область, агент пытался устроиться на оборонный завод, чтобы собирать новые данные для врага, но СБУ его остановила. Другой задержанный - 49-летний житель поселка Лиманское. Он передавал россиянам информацию о перемещении и позиции мобильных групп ПВО во время тревог.

Задержанный вражеский агент. Фото: Служба безопасности Украины

Как накажут

Во время обысков у злоумышленников изъяли телефоны с доказательствами работы на агрессора. Им объявили подозрение по статьям о государственной измене и дезертирстве, совершенные в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога. За такие преступления предусмотрено наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали, что в Одессе задержали мужчину, который готовил теракты. Также мы сообщали, что в Одессе задержали диверсанта, который поджигал чужие авто.