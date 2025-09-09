Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Наводили российские дроны — на Одесчине задержали агентов России

Наводили российские дроны — на Одесчине задержали агентов России

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 15:02
СБУ задержала агентов ФСБ, которые корректировали удары по Одессе
Задержание вражеского агента. Фото: Служба безопасности Украины

Двое российских пособников передавали врагу координаты военных объектов и наводили ударные дроны в Одесской и Кировоградской областях. Злоумышленникам уже объявили подозрение, им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Реклама
Читайте также:

Вражеские агенты

Контрразведка СБУ разоблачила двух жителей Одесской области, которые работали на ФСБ. Оба действовали отдельно, но имели одного куратора со стороны врага. Их завербовали через Телеграмм-каналы. Среди задержанных - 33-летний дезертир. Он самовольно оставил воинскую часть на Кировоградщине и передал оккупантам расположение подразделения, в котором служил. Кроме того, он сообщил координаты штаба, полигонов и маршрутов движения украинских военных. Вернувшись в Одесскую область, агент пытался устроиться на оборонный завод, чтобы собирать новые данные для врага, но СБУ его остановила. Другой задержанный - 49-летний житель поселка Лиманское. Он передавал россиянам информацию о перемещении и позиции мобильных групп ПВО во время тревог.

Одеса
Задержанный вражеский агент. Фото: Служба безопасности Украины

Как накажут

Во время обысков у злоумышленников изъяли телефоны с доказательствами работы на агрессора. Им объявили подозрение по статьям о государственной измене и дезертирстве, совершенные в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога. За такие преступления предусмотрено наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы писали, что в Одессе задержали мужчину, который готовил теракты. Также мы сообщали, что в Одессе задержали диверсанта, который поджигал чужие авто.

Одесса Одесская область Кировоградская область госизмена Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации