Головна Одеса В Одесі затримали чергову зрадницю — на чому попалася

В Одесі затримали чергову зрадницю — на чому попалася

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 14:01
В Одесі заарештували жінку за держзраду
Затримана за держзраду жінка. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі 61-річна жінка співпрацювала зі спецслужбами РФ та передавала ворогу відомості про місто. Жінка стежила за військовою технікою, мітингами та особами, що брали участь у заходах. Слідство триває, їй загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Подробиці справи

За інформацією прокуратури, 61-річна підозрювана у 2025 році добровільно почала співпрацювати з російськими спецслужбами через "Telegram". Вона свідомо пропагувала проросійські погляди та прагнула, щоб Одеса "звільнилася" від українців. Під час спілкування з агентом РФ жінка отримувала регулярні завдання та детально збирала відомості, які могли бути корисними ворогу.

Зловмисниця передавала окупантам інформацію про, місця розташування та кількість засобів ППО, рух військової техніки, проведення та мету мітингів, кількість учасників, номери автомобілів поблизу військкоматів та органів військової прокуратури та факти залучення іноземних військових та наслідки повітряних атак. Всі дані вона фотографувала, записувала, скріншотила та надсилала ворогу з координатами.

Як покарають

Жінку затримали "на гарячому", коли вона фотографувала транспорт біля оборонного об’єкта. Під час обшуків у неї вилучили смартфон, на якому зберігалися зібрані розвіддані та переписки з російським агентом для координації її дій. Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за державну зраду в умовах воєнного стану. Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який готував вибухівку для терактів. Також ми повідомляли, що одесит, на замовлення, підпалював авто.

Одеса Одеська область держзрада окупанти Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
