Головна Одеса Вимагав гроші за вигаданий борг — в Одесі затримали парубка

Вимагав гроші за вигаданий борг — в Одесі затримали парубка

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 14:06
В Одесі затримали 19-річного хлопця за вимагання грошей
Затриманий за вимагання молодик. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 19-річний хлопець вимагав у місцевого жителя гроші за вигаданий борг. Для тиску він відібрав майно чоловіка та погрожував йому. Наразі зловмисник під вартою.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Вимагання грошей

До поліції звернувся 21-річний одесит і розповів, що невідомий вимагає з нього 5000 гривень. З’ясувалося, що конфлікт виник після суперечки біля однієї з лікарень з дружиною 19-річного хлопця. Жінка зателефонувала чоловіку, який приїхав, влаштував бійку і оголосив "борг". Як гарантію повернення грошей він забрав у потерпілого свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Після цього хлопець неодноразово телефонував жертві та призначав зустрічі, вимагаючи гроші й погрожуючи насильством.

Як покарають

Правоохоронці задокументували злочин і затримали підозрюваного після того, як він частинами отримав усю суму та повернув документи. Під час обшуків поліція вилучила готівку, телефон та автомобіль хлопця.

Йому повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану. Такий злочин карається до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Затримання в Одесі
Затримання чоловіка в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі засудили чоловіка за вбивство підлітка. Також ми писали, що на Одещині затримали жінку, яка намагалася перевезти наркотики в Грузію.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
