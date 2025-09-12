Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вбивство 16-річного підлітка в Одесі — суд ухвалив рішення

Вбивство 16-річного підлітка в Одесі — суд ухвалив рішення

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 10:59
Вбивство підлітка в Одесі — суд засудив чоловіка на 13 років
Вбивця підлітка на суді. Фото: Одеська обласна прокуратура

Скандал на вулиці переріс у різанину. Суд ухвалив вирок 25-річному чоловікові за вбивство 16-річного підлітка в Одесі. Прокурорам вдалося довести повну провину обвинуваченого, тепер йому доведеться відбути тривалий термін ув’язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Смертельний конфлікт

Між підлітком і чоловіком сталася потасовка, яка переросла у різанину. Дві компанії випадково зустрілися на одній із вулиць Одеси. Розійтися вони вже не змогли, виник конфлікт, під час якого 25-річний чоловік вдарив ножем 16-річного підлітка та залишив місце події. Потерпілий загинув на місці. Обвинувачений намагався приховати сліди злочину. Його затримали наступного дня після події. Інцидент стався ще у травні 2024 року.

Яке покарання

Прокурорам вдалося довести повну провину обвинуваченого, адже поранення було умисним. Його локалізація, сила та напрям удару свідчили про навмисні дії. Суд погодився з доводами прокуратури та призначив вбивці 13 років ув’язнення.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі обрали запобіжний захід жінці, яка викинула новонароджену дитину у вікно. Також ми писали, що в Одесі засудили військового за вбивство та грабіж.

Одеса суд вбивство Одеська область Новини Одеси вбивця
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації