Вбивство підлітка в Одесі — суд засудив чоловіка на 13 років

Вбивця підлітка на суді. Фото: Одеська обласна прокуратура

Скандал на вулиці переріс у різанину. Суд ухвалив вирок 25-річному чоловікові за вбивство 16-річного підлітка в Одесі. Прокурорам вдалося довести повну провину обвинуваченого, тепер йому доведеться відбути тривалий термін ув’язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Смертельний конфлікт

Між підлітком і чоловіком сталася потасовка, яка переросла у різанину. Дві компанії випадково зустрілися на одній із вулиць Одеси. Розійтися вони вже не змогли, виник конфлікт, під час якого 25-річний чоловік вдарив ножем 16-річного підлітка та залишив місце події. Потерпілий загинув на місці. Обвинувачений намагався приховати сліди злочину. Його затримали наступного дня після події. Інцидент стався ще у травні 2024 року.

Яке покарання

Прокурорам вдалося довести повну провину обвинуваченого, адже поранення було умисним. Його локалізація, сила та напрям удару свідчили про навмисні дії. Суд погодився з доводами прокуратури та призначив вбивці 13 років ув’язнення.

