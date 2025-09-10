Відео
В Одесі обрали запобіжний захід жінці, яка вбила дитину

В Одесі обрали запобіжний захід жінці, яка вбила дитину

Дата публікації: 10 вересня 2025 15:33
В Одесі жінку, яка викинула немовля з вікна, відправили під арешт
Підозрювана у вбивстві дитини. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі відбувся суд над жінкою, яка викинула новонароджену донечку з вікна на шостому поверсі гуртожитку. Наразі їй обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Суд над підозрюваною

Суд над підозрюваною

До зали суду підозрювану привели у наручниках під конвоєм. Під час засідання прокурор повідомив, що жінка не ставала на облік у лікарів і приховувала вагітність від оточення. Вона вирішила народжувати самостійно у гуртожитку, де з’явилася на світ доношена та здорова дівчинка.

За словами прокурора, перебуваючи в особливому психічному та фізичному стані одразу після пологів, жінка викинула новонароджену з шостого поверху.

Що загрожує

Їй інкримінують умисне вбивство матір’ю власної дитини відразу після пологів. Прокурор клопотав про нічний домашній арешт, аргументуючи це необхідністю лікування та медичних обстежень для підозрюваної. Суд задовольнив клопотання та призначив жінці нічний домашній арешт строком на 60 днів.

Нагадаємо, ми писали, що на Вінниччині вчитель вбив двох школярів. Також ми писали, що Трамп назвав винних у вбивстві біженки із України.

