В Одесі жінку, яка викинула немовля з вікна, відправили під арешт

В Одесі відбувся суд над жінкою, яка викинула новонароджену донечку з вікна на шостому поверсі гуртожитку. Наразі їй обрали запобіжний захід.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Суд над підозрюваною

До зали суду підозрювану привели у наручниках під конвоєм. Під час засідання прокурор повідомив, що жінка не ставала на облік у лікарів і приховувала вагітність від оточення. Вона вирішила народжувати самостійно у гуртожитку, де з’явилася на світ доношена та здорова дівчинка.

За словами прокурора, перебуваючи в особливому психічному та фізичному стані одразу після пологів, жінка викинула новонароджену з шостого поверху.

Що загрожує

Їй інкримінують умисне вбивство матір’ю власної дитини відразу після пологів. Прокурор клопотав про нічний домашній арешт, аргументуючи це необхідністю лікування та медичних обстежень для підозрюваної. Суд задовольнив клопотання та призначив жінці нічний домашній арешт строком на 60 днів.

