Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе избрали меру пресечения женщине, убившей ребенка

В Одессе избрали меру пресечения женщине, убившей ребенка

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 15:33
В Одессе женщину, которая выбросила младенца из окна, отправили под арест
Подозреваемая в убийстве ребенка. Фото: Общественное Одесса

В Одессе состоялся суд над женщиной, которая выбросила новорожденную дочь из окна на шестом этаже общежития. Сейчас ей избрана мера пресечения.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Суд над подозреваемой

В зал суда подозреваемую привели в наручниках под конвоем. Во время заседания прокурор сообщил, что женщина не становилась на учет у врачей и скрывала беременность от окружающих. Она решила рожать самостоятельно в общежитии, где появилась на свет доношенная и здоровая девочка.

По словам прокурора, находясь в особом психическом и физическом состоянии сразу после родов, женщина выбросила новорожденную с шестого этажа.

Что грозит

Ей инкриминируют умышленное убийство матерью собственного ребенка сразу после родов. Прокурор ходатайствовал о ночном домашнем аресте, аргументируя это необходимостью лечения и медицинских обследований для подозреваемой. Суд удовлетворил ходатайство и назначил женщине ночной домашний арест сроком на 60 дней.

Напомним, мы писали, что в Винницкой области учитель убил двух школьников. Также мы писали, что Трамп назвал виновных в убийстве беженки из Украины.

Одесса суд убийство Одесская область Новости Одессы убийца
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации