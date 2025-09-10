В Одессе женщину, которая выбросила младенца из окна, отправили под арест

В Одессе состоялся суд над женщиной, которая выбросила новорожденную дочь из окна на шестом этаже общежития. Сейчас ей избрана мера пресечения.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Суд над подозреваемой

В зал суда подозреваемую привели в наручниках под конвоем. Во время заседания прокурор сообщил, что женщина не становилась на учет у врачей и скрывала беременность от окружающих. Она решила рожать самостоятельно в общежитии, где появилась на свет доношенная и здоровая девочка.

По словам прокурора, находясь в особом психическом и физическом состоянии сразу после родов, женщина выбросила новорожденную с шестого этажа.

Что грозит

Ей инкриминируют умышленное убийство матерью собственного ребенка сразу после родов. Прокурор ходатайствовал о ночном домашнем аресте, аргументируя это необходимостью лечения и медицинских обследований для подозреваемой. Суд удовлетворил ходатайство и назначил женщине ночной домашний арест сроком на 60 дней.

