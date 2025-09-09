Мать в Одессе выбросила новорожденную дочь из окна

В одном из общежитий Приморского района Одессы женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, родила дочь и сразу выбросила ее из окна на улицу. Ее подозревают в убийстве.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали убийства

Заведующая общежитием в Приморском районе сообщила в полицию об обнаружении на улице младенца без признаков жизни. Менее чем за полчаса полицейские установили, что мать новорожденного — 39-летняя женщина из соседней области. Она находилась в комнате общежития на шестом этаже по месту жительства своего сожителя. После употребления алкоголя она родила дочь и сразу выбросила ее из окна. Попытки скрыть следы преступления не удались.

Предварительно ребенок родился живым, но погиб от травм при падении. Женщину задержали, сейчас она находится под наблюдением врачей и полиции.

Следователи на месте убийства ребенка. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Правоохранители фиксируют доказательства. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Ее действия квалифицировали как умышленное убийство своего новорожденного ребенка. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

В ходе расследования проведут ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую, которая установит вменяемость женщины. Известно, что у нее есть малолетний сын, который сейчас проживает с бабушкой на Николаевщине. Информация о матери передана соцслужбам для решения дальнейшей судьбы ребенка.

