Главная Одесса Выбросила новорожденного ребенка в окно — в Одессе задержали мать

Выбросила новорожденного ребенка в окно — в Одессе задержали мать

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:09
Мать в Одессе выбросила новорожденную дочь из окна
Правоохранители на месте убийства ребенка. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В одном из общежитий Приморского района Одессы женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, родила дочь и сразу выбросила ее из окна на улицу. Ее подозревают в убийстве.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали убийства

Заведующая общежитием в Приморском районе сообщила в полицию об обнаружении на улице младенца без признаков жизни. Менее чем за полчаса полицейские установили, что мать новорожденного — 39-летняя женщина из соседней области. Она находилась в комнате общежития на шестом этаже по месту жительства своего сожителя. После употребления алкоголя она родила дочь и сразу выбросила ее из окна. Попытки скрыть следы преступления не удались.

Предварительно ребенок родился живым, но погиб от травм при падении. Женщину задержали, сейчас она находится под наблюдением врачей и полиции.

Місце вбивства
Следователи на месте убийства ребенка. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области
Слідчій на місці трагедії
Правоохранители фиксируют доказательства. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Ее действия квалифицировали как умышленное убийство своего новорожденного ребенка. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

В ходе расследования проведут ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую, которая установит вменяемость женщины. Известно, что у нее есть малолетний сын, который сейчас проживает с бабушкой на Николаевщине. Информация о матери передана соцслужбам для решения дальнейшей судьбы ребенка.

Напомним, мы писали, что Трамп обвинил демократов в убийстве украинки. Также мы сообщали, что в Иерусалиме произошел теракт.

Одесса убийство Одесская область Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
