В Одессе мать выбросила младенца из окна многоэтажки

Правоохранители на месте преступления. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Сегодня, 8 сентября в Одессе в Приморском районе обнаружили младенца без признаков жизни. Предварительно установлено, что ребенка выбросили из окна. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Трагедия в Одессе

О трагедии в полицию сообщила заведующая одного из общежитий. Она рассказала, что обнаружила возле здания мертвого младенца.

Предварительно правоохранители установили, что с 5 этажа ребенка выбросила 39-летняя местная жительница. С женщиной сейчас проводятся следственные действия, продолжается документирование события. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и причины, которые привели к этому случаю.

Место где нашли тело младенца. Фото: соцсети

Найденный в Одессе младенец. Фото: соцсети

