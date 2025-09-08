Видео
Главная Одесса В Одессе женщина выбросила новорожденное дитя из окна — детали

В Одессе женщина выбросила новорожденное дитя из окна — детали

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 14:30
В Одессе мать выбросила младенца из окна многоэтажки
Правоохранители на месте преступления. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Сегодня, 8 сентября в Одессе в Приморском районе обнаружили младенца без признаков жизни. Предварительно установлено, что ребенка выбросили из окна. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Трагедия в Одессе

О трагедии в полицию сообщила заведующая одного из общежитий. Она рассказала, что обнаружила возле здания мертвого младенца.

Предварительно правоохранители установили, что с 5 этажа ребенка выбросила 39-летняя местная жительница. С женщиной сейчас проводятся следственные действия, продолжается документирование события. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии и причины, которые привели к этому случаю.

Місце трагедії в Одесі
Место где нашли тело младенца. Фото: соцсети
Одеса, дитина біля будівлі
Найденный в Одессе младенец. Фото: соцсети

Напомним, мы сообщали, что в Одессе умер известный научный деятель. Также мы сообщали, что в Одессе из окна многоэтажки выпал ребенок.

Одесса убийство Одесская область Криминал Новости Одессы ребенок Нацполиция
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
