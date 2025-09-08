Відео
В Одесі військового засудили за вбивство й грабіж — який вирок

В Одесі військового засудили за вбивство й грабіж — який вирок

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 01:34
Одеський суд покарав військового за вбивство і грабіж
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Київський райсуд Одеси визнав винним військовослужбовця в умисному вбивстві та грабежі, скоєних у лютому 2025 року.  Чоловік повністю визнав провину, його чекає реальний термін у в'язниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовий пограбував ломбард та вбив чоловіка

Відомо, що 4 лютого на ринку "Селянка" обвинувачений, відволікши касирку ломбарду "Столичний", відкрито поцупив з вітрини золоті прикраси. Загальна шкода — 99 491,45 грн. 

Крім того, менше ніж через тиждень, по вул. Героїв Крут в Одесі між обвинуваченим та чоловіком спалахнув конфлікт. За версією суду, військовий ударив опонента скляною пляшкою та багаторазово бив ногами по голові й тулубу. Від тяжких ушкоджень шиї та голови потерпілий помер на місці. У суді обвинувачений визнав провину, і заявив, що шкодує.

Яке покарання за вбивство та грабіж

За грабіж чоловіку призначили 7 років ув’язнення, а за вбивство — 8 років. За сукупністю злочинів обвинуваченому призначено 8 років за ґратами. 

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси визнав винним фермера в ухиленні від мобілізації. Також ми писали, що у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю, який завдав несумісних із життям травм власній бабусі.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
