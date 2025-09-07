Чоловік отримав 3 роки за ухилення від мобілізації

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Київський районний суд Одеси визнав винним голову фермерського господарства з Вінницької області у свідомому ухиленні від мобілізації. Чоловік двічі не з’явився за повісткою та навіть відмовився її підписати.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Чоловік ухилився від мобілізації

Відомо, що влітку 2024 року чоловік отримав повістку, яка зобов’язувала з’явитися для відправки до збірного пункту. Однак у визначений день він не прийшов.

Згодом, у серпні, його доставили до територіального центру комплектування. Там йому намагалися повторно вручити повістку, але він відмовився її брати. Працівники ТЦК зафіксували цей факт складеним актом та навіть зафільмували на відео.

Проте у суді обвинувачений заявив, що не отримував повістки. Також він пояснював, що єдиний утримує велике господарство з сотнями вуликів, має проблеми із зором і донатить на ЗСУ.

Яке покарання за ухилення від мобілізації

Зрештою, судді кваліфікували його дії, як ухилення від призову під час мобілізації. Фермеру призначили три роки позбавлення волі.

Зрештою, судді кваліфікували його дії, як ухилення від призову під час мобілізації. Фермеру призначили три роки позбавлення волі.