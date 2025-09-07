Відео
Головна Одеса В Одесі судили фермера за відмову від мобілізації — який вирок

Дата публікації: 7 вересня 2025 01:24
Чоловік отримав 3 роки за ухилення від мобілізації
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Київський районний суд Одеси визнав винним голову фермерського господарства з Вінницької області у свідомому ухиленні від мобілізації. Чоловік двічі не з’явився за повісткою та навіть відмовився її підписати.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Чоловік ухилився від мобілізації

Відомо, що влітку 2024 року чоловік отримав повістку, яка зобов’язувала з’явитися для відправки до збірного пункту. Однак у визначений день він не прийшов.

Згодом, у серпні, його доставили до територіального центру комплектування. Там йому намагалися повторно вручити повістку, але він відмовився її брати. Працівники ТЦК зафіксували цей факт складеним актом та навіть зафільмували на відео.

Проте у суді обвинувачений заявив, що не отримував повістки. Також він пояснював, що єдиний утримує велике господарство з сотнями вуликів, має проблеми із зором і донатить на ЗСУ.

Яке покарання за ухилення від мобілізації

Зрештою, судді кваліфікували його дії, як ухилення від призову під час мобілізації. Фермеру призначили три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, військовослужбовець з Хмельниччини самовільно залишив місце служби, а під час затримання вкусив поліцейського. Також ми писали, що військовий ЗСУ передавав у Telegram росіянам дані про позиції, місця дислокації, чисельність і маршрути пересування українських військовослужбовців. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
