Мужчина получил 3 года за уклонение от мобилизации

В Одессе судили фермера за отказ от мобилизации — какой приговор
Киевский районный суд Одессы признал виновным главу фермерского хозяйства из Винницкой области в сознательном уклонении от мобилизации. Мужчина дважды не явился по повестке и даже отказался ее подписать.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Мужчина уклонился от мобилизации
Известно, что летом 2024 года мужчина получил повестку, которая обязывала явиться для отправки в сборный пункт. Однако в определенный день он не пришел.
Впоследствии, в августе, его доставили в территориальный центр комплектования. Там ему пытались повторно вручить повестку, но он отказался ее брать. Работники ТЦК зафиксировали этот факт составленным актом и даже сняли на видео.
Однако в суде обвиняемый заявил, что не получал повестки. Также он объяснял, что единственный удерживает большое хозяйство с сотнями ульев, имеет проблемы со зрением и донатит на ВСУ.
Какое наказание за уклонение от мобилизации
В конце концов, судьи квалифицировали его действия, как уклонение от призыва по мобилизации. Фермеру назначили три года лишения свободы.
