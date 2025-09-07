Видео
Главная Одесса В Одессе судили фермера за отказ от мобилизации — какой приговор

В Одессе судили фермера за отказ от мобилизации — какой приговор

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 01:24
Мужчина получил 3 года за уклонение от мобилизации
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Киевский районный суд Одессы признал виновным главу фермерского хозяйства из Винницкой области в сознательном уклонении от мобилизации. Мужчина дважды не явился по повестке и даже отказался ее подписать.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Мужчина уклонился от мобилизации

Известно, что летом 2024 года мужчина получил повестку, которая обязывала явиться для отправки в сборный пункт. Однако в определенный день он не пришел.

Впоследствии, в августе, его доставили в территориальный центр комплектования. Там ему пытались повторно вручить повестку, но он отказался ее брать. Работники ТЦК зафиксировали этот факт составленным актом и даже сняли на видео.

Однако в суде обвиняемый заявил, что не получал повестки. Также он объяснял, что единственный удерживает большое хозяйство с сотнями ульев, имеет проблемы со зрением и донатит на ВСУ.

Какое наказание за уклонение от мобилизации

В конце концов, судьи квалифицировали его действия, как уклонение от призыва по мобилизации. Фермеру назначили три года лишения свободы.

Напомним, военнослужащий из Хмельницкой области самовольно покинул место службы, а во время задержания укусил полицейского. Также мы писали, что военный ВСУ передавал в Telegram россиянам данные о позициях, местах дислокации, численности и маршрутах передвижения украинских военнослужащих.

Одесская область военные Новости Одессы ВВК боевая повестка судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
