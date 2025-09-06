Видео
В Одесской области мужчина поиздевался над малолетней девочкой

В Одесской области мужчина поиздевался над малолетней девочкой

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 10:59
Будут судить мужчину за насилие над девочкой в Одесской области
Подозреваемый в совершении насилия над девочкой. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области направили в суд дело против местного жителя, которого обвиняют в сексуальном насилии против малолетней. Трагедия произошла в начале лета в селе Слободка. Мужчина находится под стражей, ему грозит до 12 лет заключения.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

В Одесской области мужчина совершил насилие над девочкой

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в начале июня этого года. На пастбище возле села Слободка мужчина увидел девушку, которая пасла скот. Воспользовавшись безлюдностью места и беззащитностью несовершеннолетней, он применил силу и совершил над ней насилие.

Какое наказание за сексуальное насилие над малолетней

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Обвинительный акт по ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины уже передано в суд. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, житель Одесской области, который уже был осужден за кражу и сексуальное насилие, решил присвоить нутрий своего односельчанина и избил его. Также мы писали, что военный в течение года оскорблял свою тещу.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
