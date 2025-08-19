Житель Одесской области хотел украсть нутрий и избил своего соседа - как накажут

Фигурант после задержания. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области, который уже был осужден за кражу и изнасилование, решил присвоить нутрий своего односельчанина. В результате фигурант еще и избил соседа, который застал его за совершением преступления.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

52-летний житель Петроверовской ОТГ ночью через калитку проник на территорию частного домовладения односельчанина в поисках наживы и из подсобного помещения похитил нескольких нутрий стоимостью 2500 гривен. Когда хозяин застал его во дворе фигурант набросился на него с кулаками.



Избив потерпевшего, правонарушитель скрылся с пустыми руками, поскольку растерял животных. Полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали.



Как оказалось, фигурант имеет судимость за кражу. Кроме того, в одном из районных судов на рассмотрении находится обвинительный акт в отношении него за изнасилование. Как обвиняемый, мужчина находился под круглосуточным домашним арестом, и нарушил ограничения, когда пошел на новое преступление.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (похищение чужого имущества, соединенное с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенном повторно с проникновением в помещение). Ему грозит до 10 лет заключения.

