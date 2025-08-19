Житель Одещини хотів вкрасти нутрій та побив свого сусіда - як покарають

Фігурант після затримання. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини, який вже був засуджений за крадіжку та сексуальне насильство, віирішив привласнити нутрій свого односельця. В результаті фігурант ще й побив сусіда, який застав його за скоєнням злочину.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

52-річний житель Петровірівської ОТГ уночі через хвіртку проник на територію приватного домоволодіння односельця в пошуках наживи і з підсобного приміщення викрав кількох нутрій вартістю 2500 гривень. Коли господар застав його на подвір’ї фігурант накинувся на нього з кулаками.



Побивши потерпілого, правопорушник втік із порожніми руками, оскільки розгубив тварин. Поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та затримали.



Як виявилося, фігурант має судимість за крадіжку. Крім того, в одному з районних судів на розгляді знаходиться обвинувальний акт щодо нього за зґвалтування. Як обвинувачений, чоловік перебував під цілодобовим домашнім арештом, і порушив обмеження, коли пішов на новий злочин.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому повторно з проникненням до приміщення). Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

