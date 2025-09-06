Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одеській області чоловік познущався з малолітньої дівчинки

В Одеській області чоловік познущався з малолітньої дівчинки

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 10:59
Судитимуть чоловіка за насильство над дівчинкою на Одещині
Підозрюваний у скоєнні насильства над дівчинкою. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області скерували до суду справу проти місцевого мешканця, якого звинувачують у сексуальному насильстві проти малолітної. Трагедія сталася на початку літа в селі Слобідка. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це у суботу, 6 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

На Одещині чоловік вчинив насильство над дівчинкою

Як повідомили в прокуратурі, інцидент стався на початку червня цього року. На пасовищі біля села Слобідка чоловік побачив дівчину, яка випасала худобу. Скориставшись безлюдністю місця та беззахисністю неповнолітньої, він застосував силу та вчинив над нею насильство.

Яке покарання за сексуальне насильство над малолітньою

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Обвинувальний акт за ч.3 ст.152 Кримінального кодексу України вже передано до суду. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Нагадаємо, житель Одещини, який уже був засуджений за крадіжку та сексуальне насильство, вирішив привласнити нутрій свого односельця та побив його. Також ми писали, що військовий протягом року ображав свою тещу.

Одеса згвалтування підлітки Новини Одеси насильство судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації