Судитимуть чоловіка за насильство над дівчинкою на Одещині

Підозрюваний у скоєнні насильства над дівчинкою. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області скерували до суду справу проти місцевого мешканця, якого звинувачують у сексуальному насильстві проти малолітної. Трагедія сталася на початку літа в селі Слобідка. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це у суботу, 6 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

На Одещині чоловік вчинив насильство над дівчинкою

Як повідомили в прокуратурі, інцидент стався на початку червня цього року. На пасовищі біля села Слобідка чоловік побачив дівчину, яка випасала худобу. Скориставшись безлюдністю місця та беззахисністю неповнолітньої, він застосував силу та вчинив над нею насильство.

Яке покарання за сексуальне насильство над малолітньою

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Обвинувальний акт за ч.3 ст.152 Кримінального кодексу України вже передано до суду. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

